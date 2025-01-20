學測第三天考數B、社會　最後提醒看這「記得帶有效證件」

▲學測今天進入第三天，大考中心提醒考生記得攜帶有效證件。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學測今（20日）進入第3天，今天考試科目為數B、社會科。由於過去兩天違規件數最多仍是未攜帶有效證件，大考中心再次提醒注意考生5大重點，包括攜帶有效證件，行動電話要完全關機，行動電話與穿戴式裝置禁止攜帶入座，考試開始鈴響起要在答題卷簽全名，考試結束鈴響畢要結束作答。

學測今天進入第三天。大考中心表示，今年共有12萬1182人報名，在34個考區、93個分區、3531個試場舉行。今年各科選考人數，國文為12萬675人、英文12萬696人、數學A為9萬2917人、數學B為9萬9814人、社會科9萬8010人、自然科8萬226人。

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根據大考中心統計，學測前兩天，未攜帶有效證件仍是違規最大宗。大考中心整理5大應考注意事項，包括要攜帶應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等之一）、行動電話及穿戴式裝置禁止攜帶入座、置於臨時置物區的行動電話應完全關機、考試開始鈴響起，在答題卷以正楷簽全名、考試結束鈴聲響畢，立即停止作答動作，提醒考生避免違規。

▲大考中心整理提醒學測考生五大注意事項。（圖／大考中心提供）

為防範麻疹與流感疫情，大考中心指出，若有疑似或出現發燒、呼吸道症狀的考生和陪考家長，建議戴上口罩，若有麻疹考生，大考中心將優先安排獨立試場。但戴上口罩之後，仍須配合監試人員檢查。或因個人身體狀況或佩戴口罩或手套或圍巾或非電子式傳統型暖暖包等，須配合監試人員檢查，且以進入試場後不影響辨識面貌為原則，例如攜帶暖暖包入場，建議先將暖暖包拆開並讓監考老師查看，或放桌上也可以。

此外，大考中心表示，根據中央氣象署昨天針對今天的天氣預報資訊，各考（分）區所在鄉鎮市區，考試期間內任一個時段的溫度預報，均未達開放試場冷氣標準攝氏 28 度（含）以上，故所有考（分）區試場均不開放冷氣。