南英商工啦啦隊NY Girls助陣　普濟協會「封平安茶」活動湧人潮

▲台南市中西區普濟協會與台南市議員蔡宗豪服務處，18日於和勝堂廟口共同舉辦第6屆封平安茶活動，吸引不少民眾到場一起參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市中西區普濟協會與台南市議員蔡宗豪服務處，18日於和勝堂廟口共同舉辦第6屆封平安茶活動，現場安排有南英商工國際旅運菁英隊的調酒表演，受過專業訓練的學生穿著正式服裝於現場表演多種高難度的飲調技巧，展現餐旅服務技能的高專業度。

電影電視科啦啦隊-NY Girls除了展現年輕可愛及活力充沛的魅力外，也帶來熱力四射的【台灣尚勇】應援曲，氣氛沸騰，為活動拉開序幕，吸引不少民眾到場一起參與。

普濟社區發展協會理事長吳義盛表示，封平安茶（慶豐收/祈平安）活動，是由創會理事長張國森與和勝堂主任委員張進桔共同規劃，為社區辦理每年祈福活動，參加人員首先入殿參香，並請出去年的封茶進行開封，藉此展現敬天惜物的精神，現場品嚐神明賜福的香茗，並進行新年的祈福封茶儀式。和勝堂每年將封存茶罐敬奉於後殿，除有觀音媽祖之外，一旁就是土地公，代表在年終感謝上天與土地對人們的照顧，並向上天祈求風調雨順、國泰民安。

與蔡宗豪服務處協辦一同祈求地方平安發展順利，普濟協會與和勝堂一年一度的封平安茶活動，是社區文化營造最成功的例子，結合在地廟宇文化藉此與周邊住戶交流情感，走出多元的寺廟文化體驗，並跨域結合南英商工多元技職能力體現於社區年度封平安茶活動，讓教學實力回饋於社會的好表現。

南英商工校長陳志隆表示，此次封平安茶活動別具意義，不僅是社區活動，更是地方特色，在文化中融入對人文的關懷，讓更多人透過趣味方式認識社區多元的文化，校方樂意與地方進行合作，開闊學生視野，也希望未來有更多機會走出校園，將技職實做能力回饋於社會。