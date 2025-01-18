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游泳池售票員變車手！高雄女以為可以抽紅利　北上苗栗取錢秒被逮

▲▼ 高雄游泳池售票員變車手，北上苗栗取錢秒被逮 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲高雄游泳池售票員變車手，北上苗栗取錢秒被逮。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、陳韻如／苗栗報導

苗栗50歲蕭姓女子誤信網路投資詐騙訊息，以為可以在短期內獲取巨額暴利，陸續以面交方式交付300多萬元給詐騙集團，直到想要回收獲利時，發現錢拿不回來，才驚覺遭到詐騙，因此向警方報案請求協助。警方獲報後展開調查，並與蕭女聯手假意配合詐團面交款項，順利在17日下午逮捕到28歲的林姓女車手，警詢後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

蕭女2024年10月間誤信網路投資詐騙訊息後，陸續交付了300多萬元給詐騙集團，後來想要拿回獲利卻拿不回來，才驚覺受騙，焦急得前往警局報案。

▲▼ 高雄游泳池售票員變車手，北上苗栗取錢秒被逮 。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方受理後，確認蕭女就是典型的假投資詐騙，在與她取得共識後，雙方聯手假意配合詐團指示再度面交190萬元，最終順利於17日下午在苗栗市體育館附近，將擔任提款車手的林女逮捕。

經查，林女為高雄人，平時是游泳池的售票員，因想增加收入而在網路上尋找兼職，於是找到了「負責收紅利的外務員」這份工作，收款的百分之0.5當作酬勞，15天領一次，而此次是她第三次執行任務，昨上午從高雄搭乘高鐵到苗栗後，依照指示搭乘計程車前往取款地點，就當場遭逮。

警方後續於林女身上取出投資理財專員識別證、手機及假收據等犯罪證物，警詢後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

▲▼ 高雄游泳池售票員變車手，北上苗栗取錢秒被逮 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲警方於林女身上起獲證物。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗警分局呼籲，不論是股票、基金申購、虛擬貨幣交易等投資方式，一定要謹慎、小心，投資前與有投資經驗之親友、相關金融從業人員諮詢、請益，最重要的是應慎選政府立案、合法之交易管道，標榜「穩賺不賠、短期獲利」的投資都是詐騙！

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