　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／黃麟凱在死者生日前一天槍決！家屬淚謝司法還公道

▲▼黃麟凱殺死王家母女遭判死刑，卻申請釋憲躲避槍決執行。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲王父與四名女兒。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者黃哲民、鄒鎮宇／台北報導

今年32歲的死刑犯黃麟凱，2013年以童軍繩先勒斃女友母親，再性侵女友後將其勒斃，連殺兩人被依性侵殺人、殺人罪判處死刑。法務部長鄭銘謙首度簽准執行死刑執行命令，16日晚間將執行槍決。對此，死者家屬感謝司法還了公道，直言明天就是女兒的生日，會將這件事告訴她。

黃麟凱，2013年殺害就讀文化大學夜間部的19歲的王家小女兒與47歲的王母，多年來雖判決死刑卻未執行。對此，王爸爸多次出面淚訴，他多年來仍因無法保護妻女仍耿耿於懷，唯一心願就是見到黃麟凱執行槍決，他才能依約定去上香告慰妻女亡魂，也擔心久久不執行，他可能見不到槍決的那一天。

黃麟凱今晚即將槍決，王父感謝司法還了他們家公道，「明天是死去女兒生日，司法給我們一個公道，等了快12年，看到新聞才知道，惡人有惡報」。

▼黃麟凱在王姓死者（右）生日前一天槍決。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼黃麟凱殺死王家母女遭判死刑，卻申請釋憲躲避槍決執行。（圖／記者陳豐德翻攝）

回顧此案，王爸爸2013年10月1日晚間7時許下班回家，預想妻子可能已經煮好一桌菜在等他，卻發現二樓住家大門怎樣都打不開，原本以為妻子可能是睡得太晚，但撥打家中電話也沒人接，王爸爸心中起疑，請大女兒以及女兒男友來幫忙，男友爬上二樓逃生窗順利開啟大門，王爸爸進屋後所見景象讓他永世難忘。

妻子坐在主臥房躺椅上，身上蓋著毯子、雙眼發直，王父大力地晃了晃妻子動也不動，才驚覺她已失去氣息，與女兒急忙把將母親抬到走廊，緊接著王父進到三女兒、四女兒的房間，見四女兒被人用棉被蓋住也無生命跡象，經救護人員急救送醫後仍宣告死亡，而兩人脖子上都有一道清楚的勒痕，警方認定這是一起他殺命案，隨即組成專案小組展開調查。

與死者為同卵雙胞胎的三姐更向警方透露，約兩個月前妹妹與前男友黃麟凱分手，並從黃男那取回原本由他保管的提款卡，但近日去補登存摺，發現辛辛苦苦打工存的20萬元被領到剩下個位數，繳不出大學學費的妹妹相當生氣，為了這筆款項兩邊家長還有出面協調，最後約定黃男當場償還9萬元債務，還簽下了協議書寫明「即日起互不相欠」。

警方研判黃麟凱有殺人動機，前往其住處找不到人，經胞姊電話聯繫，他先是稱在蘆洲修車，後來又改口稱是在跟朋友一起吃飯；時任三重警分局偵察副隊長黃明福當時接過手機，向黃男說「你的前女友死了，希望你可以出面配合調查」，不料他竟冷冷回了一句「關我什麼事」就掛上電話。

事後，黃男躲藏在公寓頂樓被鄰居發現通報，遭警方逮捕並帶回偵訊，並在警車上痛哭流涕、坦承犯行。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／死囚黃麟凱今晚槍決　國民黨說話了
快訊／黃麟凱要槍決「王爸爸笑了」　擔心記者冷請上樓喝水
刑場內部曝光！檢察官先宣讀判決再槍決
快訊／吃完上路！　黃麟凱最後一餐有雞腿
黃麟凱今晚槍決！　還有5死囚可提非常上訴「求生」
快訊／黃麟凱槍決法警已到場　所方備好最後一餐
快訊／黃麟凱關12年今晚伏法！　高檢署法警長親自執行
快訊／黃麟凱今晚槍決！　廢死聯盟發聲了
快訊／黃麟凱今晚9點槍決　台北看守所「生死門」員警到場戒備
憲法法庭死刑宣判合憲119日後執行槍決　37名死囚名單一次看
快訊／「台籃夜王」盧峻翔登基　獨居PLG職籃歷史總得分王
快訊／黃麟凱今晚9點槍決！　死者父悲痛：惡人有惡報
黃麟凱性侵絞殺前女友3度判死　「勒死比較不痛苦」
快訊／黃麟凱在死者生日前一天槍決！家屬淚謝司法還公道

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／黃麟凱要槍決「王爸爸笑了」擔心記者冷　請上樓喝水

刑場內部曝光！檢察官先宣讀判決再槍決　死刑犯執行流程曝光

快訊／吃完上路！　死刑犯黃麟凱最後一餐有雞腿

快訊／黃麟凱將死刑！槍決法警已到場　所方備好最後一餐

快訊／黃麟凱關押12年今晚伏法！　高檢署法警長親自執行

快訊／黃麟凱槍決　廢死聯盟轟「違法執行」：賴清德、鄭銘謙槍下留人

醉男吃宵夜抓狂「亂揮鋸刀」遭壓制暴斃　5警挨告過失致死獲無罪

黃麟凱今晚槍決！　還有5死囚可提非常上訴「求生」

快訊／黃麟凱今晚9點槍決　台北看守所「生死門」員警到場戒備

圖輯／憲法法庭死刑宣判合憲119日後執行槍決　37名死囚名單一次看

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

#泰國 僧侶念經遇大象闖進寺廟...嚇壞躲角落

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

醫生自剪輸精管DIY結紮　手術直呼「感覺真的很奇怪」

家中有鼠她拿垃圾桶封鎖　竟徒手用黏鼠板包夾超勇

快訊／黃麟凱要槍決「王爸爸笑了」擔心記者冷　請上樓喝水

刑場內部曝光！檢察官先宣讀判決再槍決　死刑犯執行流程曝光

快訊／吃完上路！　死刑犯黃麟凱最後一餐有雞腿

快訊／黃麟凱將死刑！槍決法警已到場　所方備好最後一餐

快訊／黃麟凱關押12年今晚伏法！　高檢署法警長親自執行

快訊／黃麟凱槍決　廢死聯盟轟「違法執行」：賴清德、鄭銘謙槍下留人

醉男吃宵夜抓狂「亂揮鋸刀」遭壓制暴斃　5警挨告過失致死獲無罪

黃麟凱今晚槍決！　還有5死囚可提非常上訴「求生」

快訊／黃麟凱今晚9點槍決　台北看守所「生死門」員警到場戒備

圖輯／憲法法庭死刑宣判合憲119日後執行槍決　37名死囚名單一次看

死囚黃麟凱今晚槍決　國民黨：本黨努力下政府不得不正視民意

快訊／黃麟凱要槍決「王爸爸笑了」擔心記者冷　請上樓喝水

貿協今年喜事連連　迎世博台灣館、台中會展中心、達拉斯台灣形象展

前女團成員單身N年　「拒絕相親逾20次」媽媽氣炸...唯一條件曝

黃仁勳下車40分鐘「進不去夜市」被迫折返　一口美食未吃遺憾扁嘴

Stray Kids方燦升格FENDI大使！學院風帥照曝光「法棍小包藏可愛亮點」

曹佑寧驚喜合體陳傑憲！　曝「9年前舊照」掀網激動：有夠懷念

預估售價1798萬！藍寶堅尼「全新油電小牛」登台　超狂萬轉引擎上身

南台灣「推案王」年營收300億創高　5萬坪土地庫存待推

台灣小將張佑安、洪敬愷扳倒中國組合　勇闖WTT挑戰賽男雙決賽

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

社會熱門新聞

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

即／執行死刑！最年輕死刑犯黃麟凱今晚槍決

獨／退休警官霸車位3年　賓士停刑事局照片曝

快訊／內湖嚴重車禍釀4傷！驚悚畫面曝光　18機車全撞爛

迪化街名店「老董娘」疑遭詐騙！　3億全捐東林寺

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

快訊／上班快改道！　國道火燒車回堵10公里

知名藝術家溪邊性侵女學員　判刑4年6月

北市「伊拉客」當街攬客　特警攻堅逮9賣淫妹+7男客

即／黃麟凱在死者生日前一天槍決！家屬謝司法還公道

藝人愛用攝影師出事了！內褲拉成丁字褲　2女模怒告

網紅「4女侍富商」爆拍激戰片　脫口極端宣言

即／黃麟凱今晚9點槍決！死者父悲痛：惡人有惡報

即／高雄某科大教授性騷22女大生　停聘3個月

更多熱門

相關新聞

即／黃麟凱今晚9點槍決！死者父悲痛：惡人有惡報

即／黃麟凱今晚9點槍決！死者父悲痛：惡人有惡報

今年32歲的死刑犯黃麟凱，在2013年以童軍繩將19歲女友及47歲女友母親勒斃，依性侵殺人、殺人罪判處死刑，並在2017年定讞，預計在今(16)日晚間9點執行槍決，也是賴清德總統任期第一位執行的死刑犯。王女父親沉痛回應，「司法給我們一個公道，等了快12年，看到新聞才知道，惡人有惡報。」

性侵絞殺前女友　黃麟凱關押12年終伏法

性侵絞殺前女友　黃麟凱關押12年終伏法

黃麟凱逼分手砲再絞殺母女！成最年輕死刑犯

黃麟凱逼分手砲再絞殺母女！成最年輕死刑犯

時隔1751天再執行死刑！上次槍決2020年翁仁賢燒死6人

時隔1751天再執行死刑！上次槍決2020年翁仁賢燒死6人

即／執行死刑！最年輕死刑犯黃麟凱今晚槍決

即／執行死刑！最年輕死刑犯黃麟凱今晚槍決

關鍵字：

死刑黃麟凱司法家屬槍決

讀者迴響

熱門新聞

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

即／執行死刑！最年輕死刑犯黃麟凱今晚槍決

快訊／華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　享壽73歲

鬼鬼認了未婚生女「首度露面」！

日醫點名「5種常見藥」：生病也別輕易服用

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」

「3生肖」沒犯太歲也很衰！

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

利菁爆孩子生父名字！　謝金燕10字限動疑曝心聲

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前曾漏口風

56萬YTR阿倫雙胞胎女兒「隔12天相繼離世」

謝金燕當年秘密赴美生子　他曝陪產真昂內幕！

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

規模8大地震前兆！日本專家曝「這3縣」危險了

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

更多

最夯影音

更多

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面