快訊／黃麟凱在死者生日前一天槍決！家屬淚謝司法還公道

▲王父與四名女兒。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者黃哲民、鄒鎮宇／台北報導

今年32歲的死刑犯黃麟凱，2013年以童軍繩先勒斃女友母親，再性侵女友後將其勒斃，連殺兩人被依性侵殺人、殺人罪判處死刑。法務部長鄭銘謙首度簽准執行死刑執行命令，16日晚間將執行槍決。對此，死者家屬感謝司法還了公道，直言明天就是女兒的生日，會將這件事告訴她。

黃麟凱，2013年殺害就讀文化大學夜間部的19歲的王家小女兒與47歲的王母，多年來雖判決死刑卻未執行。對此，王爸爸多次出面淚訴，他多年來仍因無法保護妻女仍耿耿於懷，唯一心願就是見到黃麟凱執行槍決，他才能依約定去上香告慰妻女亡魂，也擔心久久不執行，他可能見不到槍決的那一天。

黃麟凱今晚即將槍決，王父感謝司法還了他們家公道，「明天是死去女兒生日，司法給我們一個公道，等了快12年，看到新聞才知道，惡人有惡報」。

▼黃麟凱在王姓死者（右）生日前一天槍決。（圖／記者陳豐德翻攝）



回顧此案，王爸爸2013年10月1日晚間7時許下班回家，預想妻子可能已經煮好一桌菜在等他，卻發現二樓住家大門怎樣都打不開，原本以為妻子可能是睡得太晚，但撥打家中電話也沒人接，王爸爸心中起疑，請大女兒以及女兒男友來幫忙，男友爬上二樓逃生窗順利開啟大門，王爸爸進屋後所見景象讓他永世難忘。

妻子坐在主臥房躺椅上，身上蓋著毯子、雙眼發直，王父大力地晃了晃妻子動也不動，才驚覺她已失去氣息，與女兒急忙把將母親抬到走廊，緊接著王父進到三女兒、四女兒的房間，見四女兒被人用棉被蓋住也無生命跡象，經救護人員急救送醫後仍宣告死亡，而兩人脖子上都有一道清楚的勒痕，警方認定這是一起他殺命案，隨即組成專案小組展開調查。

與死者為同卵雙胞胎的三姐更向警方透露，約兩個月前妹妹與前男友黃麟凱分手，並從黃男那取回原本由他保管的提款卡，但近日去補登存摺，發現辛辛苦苦打工存的20萬元被領到剩下個位數，繳不出大學學費的妹妹相當生氣，為了這筆款項兩邊家長還有出面協調，最後約定黃男當場償還9萬元債務，還簽下了協議書寫明「即日起互不相欠」。

警方研判黃麟凱有殺人動機，前往其住處找不到人，經胞姊電話聯繫，他先是稱在蘆洲修車，後來又改口稱是在跟朋友一起吃飯；時任三重警分局偵察副隊長黃明福當時接過手機，向黃男說「你的前女友死了，希望你可以出面配合調查」，不料他竟冷冷回了一句「關我什麼事」就掛上電話。

事後，黃男躲藏在公寓頂樓被鄰居發現通報，遭警方逮捕並帶回偵訊，並在警車上痛哭流涕、坦承犯行。