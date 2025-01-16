大港開唱補助預算遭藍委凍結　陳其邁發聲：不尊重多元文化

▲今年大港開唱邁入第16屆。（圖／出日音樂提供）

記者賴文萱／高雄報導

邁入第16屆的大港開唱Megaport，今年將於3月29日、30日在高雄駁二藝術特區盛大登場，不過，其中來自行政院客家文化產業的補助預算，卻遭國民黨立委林思銘提案凍結，引發樂迷反彈。高雄市長陳其邁今天表示，這是對於多元不同文化的不尊重，對年輕人來說，並不是大家共同樂意會看到的結果。

針對大港開唱補助預算遭凍結一事，陳其邁今天回應表示，大港開唱原來是一個非主流的獨立音樂活動，很多非主流的音樂團體，也藉由大港開唱的舞台，能夠讓更多人看見他們精彩的表現，逐漸也培養非常多在各式音樂的團體跟人才，從這幾年下來也逐漸成為一個幾乎是只要票一開賣就秒殺的音樂節，是現階段在台灣非常重要的音樂節慶活動之一。

▲大港開唱補助預算遭凍結，陳其邁表示，是對多元文化的不尊重。（圖／記者吳世龍攝）

陳其邁指出，過去在高雄也有同樣的例子，因為政治或者是個人的因素而被刪減預算，他認為這都是對於多元不同文化的不尊重，對年輕人來說，也並不是大家共同樂意會看到的結果。

他強調，高雄做一個不管是從過去就大力支持、鼓勵年輕人能夠從事各項這種文化的創作，尤其在音樂表現、尊重言論自由，以及自由表演權利的前提之下，對立法院這種決議感覺到非常遺憾。

陳其邁說，過去其實在大港開唱，很多歌手包含各種不同族群，也有原住民的族群、客家、閩南族群等，各種不同類似的歌手，本來在語言的使用上就沒有任何限制，「還是希望立法院能夠再多加考量，能夠讓年輕的樂迷能有更多接觸各種不同文化、音樂、表演的機會。」