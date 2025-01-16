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北市警局高階警官交接！2副局長換人做　市長蔣萬安親自主持

▲▼北市警局在16日下午3時許辦理分局長、大隊長交接典禮。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市警局16日下午3時許辦理分局長、大隊長交接典禮。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

台北市政府警察局16日辦理大同分局等4個分局卸、新任分局長，以及交通警察大隊卸、新任大隊長聯合布達交接典禮，下午3時30分在警局地下3樓禮堂舉行，由市長蔣萬安主持，警察局局長李西河擔任監交人。

北市警局表示，配合內政部警政署辦理全國警察機關重要警職人事調整作業，基於該局治安勤業務需要，參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討。

▲▼北市警局在16日下午3時許辦理分局長、大隊長交接典禮。（圖／記者邱中岳翻攝）

其中大同分局分局長由原任交通警察大隊大隊長陳勇華接任、交通警察大隊大隊長由該局防治科科長陳立祺接任。

士林分局分局長由原任北投分局分局長陳瑞基接任、北投分局分局長由原任文山第二分局分局長李紹榆接任。

文山第二分局分局長由原任警政署刑事警察局偵查第四大隊大隊長丁靖接任。

原任該局副局長李謀旺、周煥興等2人分別調任警政署保安警察第四及第六總隊總隊長。

▲▼北市警局在16日下午3時許辦理分局長、大隊長交接典禮。（圖／記者邱中岳翻攝）

原任該局督察長陳錦坤調任新北市政府警察局副局長、原任該局警政監陳炯志、吳慶鴻、高鎮文等3人分別調（陞）任警政署防治組組長、警察通訊所所長、鐵路警察局主任秘書。

原任士林分局分局長王炳睿陞任警政署保安組副組長；另北市警局主任秘書黃勝源及桃園市政府警察局主任秘書張隆興等2人調任北市警局副局長。

南投縣政府警察局局長吳耀南調任北市警局主任秘書、花蓮縣警察局局長王旭昌調任北市警局督察長、原任大同分局分局長涂國卿及警政署警監督察吳燕山等2人調（陞）任該局警政監，並均於同日到任新職。

▲▼北市警局在16日下午3時許辦理分局長、大隊長交接典禮。（圖／記者邱中岳翻攝）

市長蔣萬安特別強調，北市重點工作項目及核心價值，期勉警察同仁能持續「強化交通疏導效能，策進事故防制作為」、「加強打擊詐欺犯罪，建構智能安防體系」、「完善性暴力防護網絡，精進婦幼安全保護」及「重視同仁身心健康，營造友善職場環境」等。

蔣萬安也表示，警察局是「台北交通安心行計畫」執法小組PM機關，透過跨局處合作及警察同仁的努力下，整體事故防制已具成效，並透過持續性之交通安全宣導，將道路安全文化的概念深植民心，共同努力將本市打造為「安全之都」。

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