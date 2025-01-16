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陸委會：沒收到陸客團來台申請　只有踩線團來探詢意見

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國台辦15日稱「首批陸客團」的名單被民進黨當局擱置。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑16日表示，從來沒有接到相關的正式申請，去年雖有一個踩線團來探詢意見，但也屬於「專業交流」，不是所謂的「一般陸客來台團體觀光」。

梁文傑在例行記者會上提到，他們從來沒有接到陸客團的正式申請，所以也沒有名單，但就他所知，去年是有旅遊協會發起一個來台踩線團，可是踩線團要來台灣的意思，也跟一般的觀光團不一樣。

梁文傑解釋，踩線團是對岸的一些旅行社相關人員，為了要來看台灣的景點所組成的，類似一個專業團體，所以應該是屬於專業交流，不叫做觀光團，「國台辦說有一個觀光團被我們擋下來，這並不是事實，一來我們沒有接到申請，二來那應該是一個踩線團，後來也沒有成行。」

梁文傑進一步指出，當時是台灣的旅遊協會來探詢意見，問這樣的踩線團是不是可以成行，但是後來也沒有提出正式申請，所以他們手上並沒有申請文件，也沒有申請的名單，「這個團他就算成行，也屬於專業的交流團體，不是觀光團，所以和我們現在所談的「開放一般陸客來台團體觀光」，是不一樣的事情。」

國台辦發言人陳斌華15日表示，台灣方面拒不回應全面恢復兩岸客運直航航點航班，對台灣旅遊業界提出的平潭到台灣包船申請也遲遲不回應，「大陸居民首批赴台團隊遊的名單至今還擱在民進黨當局有關部門的案頭。」

對於所謂的「大陸居民首批赴台團隊遊的名單」，國台辦解釋，2024年8月台灣旅遊業界向台灣有關方面提出包船申請，並提交平潭組織的赴島內團隊遊首發團名單。

▼國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

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