監理辨識系統一查出事了！欠款不繳又逾檢　當場舉發並拖吊移置

▲彰化監理站經由辨識系統查獲一輛逾檢註銷自小客車。（圖／彰化監理站提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化監理站與彰化縣警局交通警察隊、法務部行政執行署彰化分署，昨(15日)執行註銷車輛跨機關聯合查緝，經由辨識系統在永靖鄉瑚璉路發現1輛可疑車輛停放路旁，立即查核車籍資料，發現該車逾檢註銷、車主尚有強制執行中3萬餘元欠款仍未清償，除當場舉發並拖吊移置車輛，扣繳註銷牌照，將再追繳使用期間的稅費。

彰化監理站長黃建興指出，車輛未領用有效牌照、懸掛他車號牌或未懸掛號牌者，勿將車輛於道路停車置放，否則將面臨3600元以上1萬800元以下罰鍰，違規車輛並當場移置保管及扣繳其牌照。

▲彰化監理站經由辨識系統查獲一輛逾檢註銷自小客車。（圖／彰化監理站提供）

彰化監理站提醒，車輛如經註銷牌照，應儘速至公路監理機關繳回號牌不可再繼續行駛；若還要繼續使用，汽、機車牌照須滿6個月，且經公路主管機關檢驗合格後，始得請領牌照，才能再行駛道路。

監理站呼籲車主切勿心存僥倖繼續行駛或停放道路，若經查緝將處汽車所有人3600元以上1萬800元以下罰鍰，汽車並當場移置保管及扣繳牌照，還將追繳使用期間的稅費。車主如欲查詢牌照狀態，可透過監理服務網查詢。

▲行政執行署貼封條。（圖／彰化監理站提供）