　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

監理辨識系統一查出事了！欠款不繳又逾檢　當場舉發並拖吊移置

▲彰化監理站經由辨識系統查獲一輛逾檢註銷自小客車。（圖／彰化監理站提供）

▲彰化監理站經由辨識系統查獲一輛逾檢註銷自小客車。（圖／彰化監理站提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化監理站與彰化縣警局交通警察隊、法務部行政執行署彰化分署，昨(15日)執行註銷車輛跨機關聯合查緝，經由辨識系統在永靖鄉瑚璉路發現1輛可疑車輛停放路旁，立即查核車籍資料，發現該車逾檢註銷、車主尚有強制執行中3萬餘元欠款仍未清償，除當場舉發並拖吊移置車輛，扣繳註銷牌照，將再追繳使用期間的稅費。

彰化監理站長黃建興指出，車輛未領用有效牌照、懸掛他車號牌或未懸掛號牌者，勿將車輛於道路停車置放，否則將面臨3600元以上1萬800元以下罰鍰，違規車輛並當場移置保管及扣繳其牌照。

▲彰化監理站經由辨識系統查獲一輛逾檢註銷自小客車。（圖／彰化監理站提供）

▲彰化監理站經由辨識系統查獲一輛逾檢註銷自小客車。（圖／彰化監理站提供）

彰化監理站提醒，車輛如經註銷牌照，應儘速至公路監理機關繳回號牌不可再繼續行駛；若還要繼續使用，汽、機車牌照須滿6個月，且經公路主管機關檢驗合格後，始得請領牌照，才能再行駛道路。

監理站呼籲車主切勿心存僥倖繼續行駛或停放道路，若經查緝將處汽車所有人3600元以上1萬800元以下罰鍰，汽車並當場移置保管及扣繳牌照，還將追繳使用期間的稅費。車主如欲查詢牌照狀態，可透過監理服務網查詢。

▲彰化監理站經由辨識系統查獲一輛逾檢註銷自小客車。（圖／彰化監理站提供）

▲行政執行署貼封條。（圖／彰化監理站提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
華航董座猝逝！心肌梗塞「10大徵兆」　醫：冒冷汗已相當危急
快訊／高雄46歲警陳屍家中！
快訊／22女大生受害　高雄某科大教授停聘3個月
要女大生「做愛肉償」　檢察官遭重懲慘了
快訊／華航董座謝世謙心梗猝死
快訊／放生2球員遭提告！　台鋼獵鷹最新聲明
收到NVIDIA新人禮物！　「見4樣物品」他愣了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

車停黃網線上害騎士犁田　他「肚子痛先跑了」下場曝光

快訊／高雄46歲警陳屍家中！妻開門驚見他躺沙發　疑心肌梗塞亡

假代書誆「買地投資賺大錢」　彰化老夫妻險被騙走190萬積蓄

快訊／高雄某科大教授摟肩摸胸性騷！22女大生受害　遭停聘3個月

檢座陳立儒慘了！車禍小擦撞竟要女大生肉償　遭重懲拔官確定

凌晨盤查遭可疑車「倒車衝撞」！警連開2槍追人　1警手肘挫傷送醫

知名藝術家溪邊性侵女學員！友人經過喊停竟再硬上　判刑4年6月

監理辨識系統一查出事了！欠款不繳又逾檢　當場舉發並拖吊移置

網購「哈根達斯」竟是賣毒！還有歡樂桶　抄55萬毒品3嫌收押

基隆市警察局長林信雄上任　謝國樑期勉打造安全宜居城市

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

醫生自剪輸精管DIY結紮　手術直呼「感覺真的很奇怪」

#泰國 僧侶念經遇大象闖進寺廟...嚇壞躲角落

被黃國昌批協商現場講廢話　柯建銘路過嗆：鬼扯什麼！

8縣市低溫特報！2地非常寒冷　要凍到明晚

車停黃網線上害騎士犁田　他「肚子痛先跑了」下場曝光

快訊／高雄46歲警陳屍家中！妻開門驚見他躺沙發　疑心肌梗塞亡

假代書誆「買地投資賺大錢」　彰化老夫妻險被騙走190萬積蓄

快訊／高雄某科大教授摟肩摸胸性騷！22女大生受害　遭停聘3個月

檢座陳立儒慘了！車禍小擦撞竟要女大生肉償　遭重懲拔官確定

凌晨盤查遭可疑車「倒車衝撞」！警連開2槍追人　1警手肘挫傷送醫

知名藝術家溪邊性侵女學員！友人經過喊停竟再硬上　判刑4年6月

監理辨識系統一查出事了！欠款不繳又逾檢　當場舉發並拖吊移置

網購「哈根達斯」竟是賣毒！還有歡樂桶　抄55萬毒品3嫌收押

基隆市警察局長林信雄上任　謝國樑期勉打造安全宜居城市

緬甸詐騙擄人頻傳　陸公安部：全力協調解救被困人員

在野黨大刀砍預算　卓榮泰親上火線憂「五大弱化」：勿報復性刪減

刪公視23億惹名導嗆罷免　王鴻薇諷：巴不得拿到標案才配合講話

台籃新希望　謝銘駿被提名麥當勞明星賽大名單

萬代南夢宮三遊戲登台北電玩展　《聖騎士之戰》降臨大會舞台

曼谷、胡志明飛台東班機爆滿　緊急各加開一班

車停黃網線上害騎士犁田　他「肚子痛先跑了」下場曝光

福斯「旗艦電動房車」創續航紀錄！一次跑941公里去除里程焦慮

林真亦12年愛犬離世太痛爆肥8公斤　迎接超萌「新家人」

比賽中揮肘、伸腳遭驅逐　戰神艾力克被聯盟追加2萬元罰款

大橋上男單膝求婚「飛來橫禍」! 攝影師慘遭單車撞飛...全場傻眼

社會熱門新聞

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

獨／退休警官霸車位3年　賓士停刑事局照片曝

快訊／上班快改道！　國道火燒車回堵10公里

迪化街名店「老董娘」疑遭詐騙！　3億全捐東林寺

網紅「4女侍富商」爆拍激戰片　脫口極端宣言

獨／陳靖寰涉賭獲清白仍遭球團放生！

即／台中沙鹿雜貨店深夜大火　一樓全面燃燒

女子控遭性侵輕生！法官判他無罪

23歲男「刮到」神秘特斯拉　維修費飆80萬

網紅拍片性騷男工作人員　挨告下場曝

精舍殺人關鍵原因曝　王薀眼睜睜看她遭虐死

爆涉性愛趴被罵「愛滋輝」！　網紅曬驗尿證明自清喊告

天冷穿寬鬆長袖！台南男遭車床捲入窒息亡

高雄某科大爆教授性騷！至少22人受害

更多熱門

相關新聞

護航綠電蟑螂　永靖前鄉長、主秘延押

護航綠電蟑螂　永靖前鄉長、主秘延押

彰化地檢署今年10月初偵辦永靖鄉第六公墓光電案，查出時任彰化永靖鄉長的資深議員詹木根，與前公所主秘林惠君，涉嫌勾結開發業者、護航綠能廠商，經地院裁定羈押禁見，日前羈押期屆滿，法官認2被告所涉犯罪事實，犯罪嫌疑重大，且有羈押原因及必要，裁定延長羈押禁見2月，2人恐要在看守所吃年夜飯。

微電車未掛牌上路開罰3600　彰化這2項違規數最多

微電車未掛牌上路開罰3600　彰化這2項違規數最多

19歲山道猴拒繳9200元罰單　紅牌重機遭查封

19歲山道猴拒繳9200元罰單　紅牌重機遭查封

工程顧問董座欠稅遭管收3天　兒提40萬救援

工程顧問董座欠稅遭管收3天　兒提40萬救援

車牌「以假換真」闖關！監理人員：太白了

車牌「以假換真」闖關！監理人員：太白了

關鍵字：

彰化監理站永靖鄉彰化分署逾檢註銷辨識系統

讀者迴響

熱門新聞

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」

利菁爆孩子生父名字！　謝金燕10字限動疑曝心聲

獨／退休警官霸車位3年　賓士停刑事局照片曝

56萬YTR阿倫雙胞胎女兒「隔12天相繼離世」

利菁脫口爆謝金燕兒子生父

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出

「3生肖」沒犯太歲也很衰！

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

春節禮金最高可領1.2萬！發放對象、時間一次看

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前曾漏口風

快訊／華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　享壽73歲

快訊／上班快改道！　國道火燒車回堵10公里

迪化街名店「老董娘」疑遭詐騙！　3億全捐東林寺

更多

最夯影音

更多

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面