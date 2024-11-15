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小心荷包！微電車未掛牌上路開罰3600　彰化這2項違規數最多

▲彰化監理站稽查微電車。（圖／彰化監理站提供）

▲彰化監理站稽查微電車。（圖／彰化監理站提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

交通部規定「微型電動二輪車」於11月30日起須掛牌才能上路，自新法宣導期至10月止，彰化縣警方統計，取締件數前3大違規項目，依次是駕駛人未戴安全帽、附載乘客及不依標線行駛，此外，騎乘微型電動二輪車雖不須考領駕駛執照，但依據規定，駕駛人須年滿14歲才可騎乘，違者將處以新臺幣600元至1,200元罰鍰，請民眾特別注意。

▲彰化監理站稽查微電車。（圖／彰化監理站提供）

彰化縣警局表示，依據道路交通管理處罰條例第71之1條規定，微型電動二輪車（原稱電動自行車）已於2022年11月30日起正式納管，所有車主均須在今年11月29日前投保強制汽車責任險並完成掛牌，才可合法使用道路。

彰化縣警局統計，至10月為止，縣內微型電動二輪車取締件數前3大違規項目，以未戴安全帽1,652件最多、其次為載乘客1,182件及不依標誌/標線/號誌之指示行駛1,000件，分別處以處以300元至1,200元罰鍰。

▲彰化監理站稽查微電車。（圖／彰化監理站提供）

警方指出，經歷2年的宣導推行期後，未掛牌之微型電動二輪車將於11月30日起開始取締，無牌微型電動二輪車於道路行駛或停車，將處以1,200元至3,600元罰鍰；遭舉發車輛若為經財團法人車輛安全審驗中心審驗合格，並黏貼審驗合格標章者，將予以移置保管；倘若是未經型式審驗合格者，則將予以依法沒入。

▲彰化監理站稽查微電車。（圖／彰化監理站提供）

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