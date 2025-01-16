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社會 社會焦點 保障人權

萬華「伊拉客」攬客超囂張　警攻堅逮9賣淫妹+7男客...畫面曝

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區「伊拉客」猖獗，在西昌街四處可見街頭攬客的外籍女子，警方多次接獲檢舉表示有外籍私娼在路邊拉客、賣淫等情況，經過蒐證之後，在13日晚上10時許，動員萬華分局、北市刑大特勤中心以及移民署等相關單位，由地檢署指揮偵辦，並查獲7名仲介賣淫的女子、9名外籍性工作女子以及7名男客，全都依法究辦。

警方調查，年近50歲的何姓女子等7人，在北市萬華區西昌街上攬客，並且媒介外籍女子從事賣淫、色情行為，經過長期蒐證，在13日晚上10時許，由北市萬華分局集結相關警力，前往西昌街查緝，當場逮捕何姓女子在內等7名工作人員。

▲▼北市萬華區「伊拉客」當街攬客，警方逮9賣淫女以及7名男客。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市萬華區「伊拉客」當街攬客，警方逮9賣淫女以及7名男客。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後又逐層搜索，當場在各樓層查獲9名性工作女子，其中7名正在與男客發生性交易，警方當場將人帶回派出所，並且查扣手機、保險套以及潤滑液等證物，訊後將進行性交易的9女7男，依《社會秩序維護法》開罰，另外何姓女子等7名工作人員，則依照妨害風化罪嫌送辦。

▲▼北市萬華區「伊拉客」當街攬客，警方逮9賣淫女以及7名男客。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，現場有部分賣淫女子為外籍人士，也由移民署負責清查是否有逾期居留，另外在台灣涉及賣淫的部分，也將依照規定遣返回國。

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