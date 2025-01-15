4美國企業參與對台軍售　被中國列入「不可靠實體清單」

▲中國商務部不可靠實體清單，增列4間美國企業。（圖／翻攝中國商務部網站）



記者柯振中／綜合報導

中國大陸商務部日前以美國對台軍售為由，將7間美國企業列入不可靠實體清單，並且列出4項禁令。中國大陸商務部15日再度發布消息，不可靠實體清單又新增了4間美國企業，分別是環太平洋防務公司、EVEX航天公司、LKD航天公司及頂峰科技公司。

中國大陸商務部安全與管制局15日發布公告，指稱為了維護國家主權、安全與發展利益，根據《中華人民共和國對外貿易法》、《中華人民共和國國家安全法》、《中華人民共和國反外國制裁法》等相關法律，不可靠實體清單工作機制依據《不可靠實體清單規定》第二條、第八條與第十條等相關規定，決定將參與對台軍售的環台平洋防務公司（Pacific Rim Defense）、AEVEX航天公司（AEVEX Aerospace）、LKD航天公司（LKD Aerospace）及頂峰科技公司（Summit Technologies Inc.）列入不可靠實體清單。

不可靠實體清單禁制分別是：

一、禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動

二、禁止上述企業在中國境內新增投資

三、禁止上述企業高級管理人員入境

四、不批准並取消上述企業高級管理人員在中國境內工作許可、停留或居留資格