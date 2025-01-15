藍喊砍光部會文宣費　邱泰源：衛福部業務宣導為人民健康

▲衛福部長邱泰源出席立法院社福衛環委員會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

立法院會期即將結束，傳出國民黨將要求「各部會文宣費全刪」。衛福部長邱泰源今（15）日表示，衛福部所有業務宣導都是站在人民健康專業的立場，要做民眾的健康促進，因此業務宣導相當重要。

立法院本會期即將進入尾聲，朝野進入總預算大清倉。據了解，國民黨團將出手大砍總預算，針對各部會「大內宣」媒體文宣費全數刪除。

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立法院社福衛環委員會今日審查衛福部預算，邱泰源會前受訪被問及文宣費議題，他表示，以衛福部的部分來講，所有業務宣導都是站在人民健康專業的立場。

邱泰源舉例，「昨日衛福部舉辦成人健檢降至30歲的記者會活動，這對台灣人民非常重要，因為國內30~40歲民眾有一定比例有潛在慢性病，如果能夠早一點篩檢出來，早一點治療，他們的糖尿病、高血壓、心臟病會比較晚發生，但是這個要宣導，另外還有癌症篩檢等。」

邱泰源強調，要民眾去做篩檢其實要很多力量，包含醫療醫院、社會媒體專業，而就衛福部過去合作經驗，媒體可以把人民要知道的訊息透過專業處理，讓民眾更多的健康行為促進，所以業務宣導是非常需要。

邱泰源受訪時也主動提及健保點值議題，行政院長卓榮泰去年12月17日宣布要撥113年健保點值到每點0.9元，若本就超過0.9元以上者，會依照比例再補上去。邱泰源說，政策昨天已經核定，預計在過年之前就會把補到0.9的部分補給醫療院所，讓醫療人員過個好年。邱泰源說，醫療人員過去一年面對疾病，不管是傳染病、慢性病，整體照顧非常辛苦，希望未來他們更有能量去守護人民健康。