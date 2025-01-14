2030年5G用戶達63億　愛立信報告分析「行動產業發產2關鍵」

記者蘇晟彥／綜合報導

愛立信發布最新一期《愛立信行動趨勢報告》，分享最新行動通訊產業發展與趨勢、區域分析以及應用案例。報告調查指出，為了實現效能導向的商業模式，並提供用戶差異化服務，5G獨立組網（SA）和5G Advanced將成為行動產業下一波的發展重點。

▼愛立信分析，5G獨立組網（SA）和5G Advanced將成為行動產業下一波的發展重點。（圖／愛立信提供）

全球5G用戶數達23億，AI應用有望顯著推升行動數據流量

最新《愛立信行動趨勢報告》預測，全球5G用戶數將於2024年底達到約23億，占行動用戶總數的25%，預計在2030年5G用戶數將接近63億，占行動用戶總數的67%，而全球5G用戶將在2027年超過4G用戶數。在行動網路數據流量方面，從2024年至 2030 年，全球行動數據流量預計將成長近 200%，預計至2030年底5G網路將承載約80%的行動數據流量

報告還探討伴隨生成式AI驅動的應用蓬勃發展，對行動數據流量的未來影響。隨AI技術正被整合到多種裝置中，包括智慧手機、筆記型電腦、手錶和固定無線接入（FWA）產品，愛立信預測上行和下行流量將有顯著成長，並可能在未來影響行動數據流量的量體和特性。

台灣愛立信總經理周大企表示：「根據本次《愛立信行動趨勢報告》，包含台灣在內的東北亞地區5G滲透率為51%，僅次於北美地區，預測2030年5G滲透率將達84%。隨著5G用戶數持續成長，我們也發現『盡力而為』的服務模式無法滿足用戶需求，愛立信消費者研究室報告指出，近四成的台灣用戶願意為客製化的差異化連接服務支付費用，顯示目前仍有未被滿足的市場需求。中頻密集化和5G SA部署將是充分發揮5G潛力的關鍵，以推出消費者期待的差異化服務，實現效能導向的商業模式。」

SA充分發揮5G潛力，也是6G商用化的基礎

在2024年底全球（不包括中國大陸）5G中頻的人口覆蓋率預計將達到40%；而目前提供5G商用網路服務的約320家電信商中，只有不到20%部署5G SA。為了充分發揮5G的潛力，中頻站點的密度需要進一步提升，並擴大5G SA的部署規模。

5G SA的優勢包括更低的延遲和可程式化的特性，得以更靈活地創建服務和網路切片，超越「盡力而為」服務的網路效能保證，提供差異化服務。調查發現，全球5G SA裝置的占比正在增加，2024年6月底占比達到約70%，並且有越來越多的手機預設為啟用SA功能；這一趨勢預期將持續成長，至2030年全球5G SA用戶數將近36億，占5G用戶數的60%。

報告也指出，首批6G商用網路部署預計於2030年開始，而5G SA和5G Advanced是邁向6G的基礎。6G將進一步擴展5G的上述能力，並帶來全新的技術突破，加強現有的應用場景，同時促進全新創新應用的誕生。例如，6G的網路能力，將可能在實現虛實融合的未來世界中，使人們能夠自由穿梭在連網的實體世界以及可程式化的數位虛擬世界之間。

全球FWA普及率持續上升，滿足家用的嚴苛網路需求

FWA作為僅次於增強型行動寬頻（eMBB）的第二大5G應用案例，全球普及率持續上升。2023全年，提供基於速度資費方案的FWA電信商比例從30%增加到了43%，預計在2030年底，全球FWA連接數量將達到3.5億，其中近80%為5G FWA；而包含台灣在內的亞太地區，FWA連接數在全球總數中的占比，預計從2024年的40%持續成長，於2030年增加到 48%。

台灣愛立信技術長姚旦表示：「基於網路切片的FWA服務能夠滿足家庭環境中的網路需求，支援大量使用且要求嚴格的寬頻應用案例，為遠端辦公和線上遊戲等用途提供高容量和高可靠性。FWA亦支持用戶在家中同時使用多種服務，並讓用戶獲得的網路效能與固定網路連接不相上下。5G FWA服務在鄰近日本與香港市場的成功，證明其便利和彈性受市場肯定，並為台灣市場提供家用網路的另一選項。」