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災難是祖父母的6倍！展望會盤點2024全球「超過3億人落難」

▲▼天災人禍影響下，世界展望會提到，2024年多達74個國家、3.43億人陷入嚴重飢餓和貧窮。（圖／台灣世界展望會）

▲天災人禍影響下，世界展望會提到，2024年多達74個國家、3.43億人陷入嚴重飢餓和貧窮。（圖／台灣世界展望會）

記者林育綾／綜合報導

政局衝突、極端氣候、經濟動盪等因素，世界糧食計劃署（WFP）統計，2024年多達74個國家、3.43億人陷入嚴重飢餓和貧窮，其中東亞和太平洋地區的兒童，所經歷的災難是祖父母輩的6倍。世界展望會回顧2024年全球重大人道危機事件，盼望更多人一起送出2025年的祝福。

展望會回顧，2024年，山陀兒、凱米、康芮等強颱接續侵襲台灣，相隔不久11月萬怡（Man-yi）造成菲律賓大規模流離失所和傷亡，摩羯（Yagi）緊接9月強襲越南北部、緬甸、寮國和泰國，造成500多人死亡，釀成洪水和山崩影響了近600萬兒童。

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世界展望會東亞區負責人泰瑞．法拉利（Terry Ferrari） 表示，東亞和太平洋地區的兒童所經歷的災難「是祖父母輩的6倍」，更有氣候和環境多重問題交互影響。

▲▼天災人禍影響下，世界展望會提到，2024年多達74個國家、3.43億人陷入嚴重飢餓和貧窮。（圖／台灣世界展望會）

▲展望會協助波士尼亞和赫塞哥維納洪水災區，發放乾淨水和糧食。（圖／台灣世界展望會）

洪水襲擊全球各地，大西洋出現有史以來最強暴風雨，去年前10個月就多達13場風暴中，就有4場大型颶風，美國、歐洲的波士尼亞、赫塞哥維納、巴西、東非和尼日，都遭無情沖毀家園，失去農作心血，居住、糧食、乾淨水成為問題之外，大水退後髒亂增加霍亂及水媒傳染病風險。

5月阿富汗境內基礎建設、房屋、農田也被沖毀，巴德吉斯（Badghis）、古爾（Ghor）、赫拉特（Herat）和法利亞布省（Faryab）有數十萬人受到影響。而土石流是暴雨、洪災所衍生的災難，巴布亞紐幾內亞的恩加省（Enga）5月大規模山體滑坡，土石流掩埋了全村，奪走至少670人的生命。

▲▼天災人禍影響下，世界展望會提到，2024年多達74個國家、3.43億人陷入嚴重飢餓和貧窮。（圖／台灣世界展望會）

▲衣索比亞的戈法區連三起山崩，奪去瑪莎母親和許多村民的性命。（圖／台灣世界展望會）

衣索比亞的戈法（Gofa）7月連三起山崩，社區遭破壞，讀12年級的瑪莎（Martha）僥倖活下來，卻盼不到媽媽生還而心碎，而她爸爸在更早就過世，讓她絕望到活下來、上學、追夢動力都沒了。

此外，衝突造成的人道危機，影響不亞於氣候災難，去年黎巴嫩130萬人因暴力升級而被迫逃離；敘利亞阿薩德結束統治後情勢混亂，長年衝突導致民生建設破壞殆盡，目前境內90%的人口依賴援助，聯合國兒童基金會（UNICEFF）報告指出，將近750萬名敘利亞兒童急需支援；烏克蘭人在全境空襲下超過1000日，聯合國統計至12月，衝突已迫使超過680萬人成為難民，境內350萬人流離失所，拉鋸戰使人們更迫切需求糧食、醫療、庇護安全。

去年海地武裝團體控制了大範圍土地，局勢動盪嚴峻，3分之2兒童急需援助，霍亂再次傳播，村民普遍缺少食物和水。海地爸爸阿貝爾（Abel）形容扶養孩子的艱難，「每一天都是一場奮鬥！」動亂不安的環境下，婦女和兒童遭受的性暴力更急劇飆升。

政治不穩定、經濟崩潰以及糧食、藥物和電力嚴重短缺，截至2024年6月有770多萬名委內瑞拉人向境外流動求生，是世上最大流離失所危機之一。被迫流動的兒童沒有安定住所及上學權利；巴西、哥倫比亞、厄瓜多和秘魯等鄰國承載湧入的人們，邊境的社會服務面臨緊繃。

▲▼天災人禍影響下，世界展望會提到，2024年多達74個國家、3.43億人陷入嚴重飢餓和貧窮。（圖／台灣世界展望會）

▲阿富汗去年5月前所未有的降雨規模，全境發生大洪災造成多人死亡，淹沒房屋、牲畜和農田。（圖／台灣世界展望會）

蘇丹衝突從2023年起造成大面積破壞，有1,400萬人流離失所，更是全球流離失所兒童數最多的國家。由於家庭缺乏糧食，數百萬兒童陷入危及生命的營養不良。北達夫州（North Darfur） 一所難民營收容40萬人，卻缺糧而出現飢荒，衝突、飢餓及流離失所，加劇了數百萬名婦女遭受性剝削或暴力。

從緬甸暴力逃離至孟加拉科克斯巴札爾（Cox’s Bazar），近百萬羅興亞人是世界上最大的無國籍人，流離失所的創傷持續嚴重影響羅興亞人，除了沒有工作權和教育權，還面臨熱帶氣旋、洪災及頻繁的火災。7年來，許多兒童在庇護所出生長大，對境外的生活一無所知，許多父母擔心營區內幫派暴力威脅，長期將女兒鎖在家中以求安全。

世界糧食計劃署（WFP）統計，2024年的衝突、極端氣候、糧價飆升等因素，導致全球74國家、3.43億人陷入嚴重飢餓，兒童因營養不良造成生長遲緩、免疫低落、身心發育困難，甚至足以致死。

世界展望會提到，除了持續救援上述地區，更在65國投入84項救災行動，截至2024年11月提供超過4,130萬人生存所需。台灣世界展望會邀請更多人響應「飢餓三十」人道救援，讓世界角落多一個生命看見存活希望。

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