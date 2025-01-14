國1南下中壢段「7車撞一團」！2傷緊急送醫　車流一度回堵6公里

▲國1南下中壢段傍晚發生7車追撞事故。（圖／高公局即時影像）
記者閔文昱／綜合報導
國道1號中山高速公路南下64公里處（中壢段），13日傍晚5時許發生多車追撞事故。據了解，現場為1輛大貨車、2小貨車與4輛汽車共7車追撞，造成兩人受傷送醫，車流一度回堵超過6公里，目前事故已排除。詳細事故原因仍待釐清。
據了解，事故疑似為轎車、小貨車與大貨貨車未保持車距，引發7車連環追撞，其中34歲白姓男子與60歲高姓男子受傷送醫，所幸並無大礙。警方目前已在釐清肇責與事故原因。
▲國1南下中壢段傍晚發生7車追撞事故。（圖／高公局即時影像）
記者閔文昱／綜合報導
國道1號中山高速公路南下64公里處（中壢段），13日傍晚5時許發生多車追撞事故。據了解，現場為1輛大貨車、2小貨車與4輛汽車共7車追撞，造成兩人受傷送醫，車流一度回堵超過6公里，目前事故已排除。詳細事故原因仍待釐清。
據了解，事故疑似為轎車、小貨車與大貨貨車未保持車距，引發7車連環追撞，其中34歲白姓男子與60歲高姓男子受傷送醫，所幸並無大礙。警方目前已在釐清肇責與事故原因。
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