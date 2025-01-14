國1南下中壢段「7車撞一團」！2傷緊急送醫　車流一度回堵6公里

桃園市中壢區今天清晨發生一起5車連環撞事故，38歲黃男駕駛白色自小客車，疑似精神不濟追撞前方車輛，致使前方停等紅燈的4輛自用小客車受損，其中一部進口百萬休旅車更被剷起，直接騎上同家兄弟休旅車上，所幸無人受傷，但也讓上班車潮回堵數公里。