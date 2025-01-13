桃園5車追撞！休旅名車被鏟起「騎上兄弟」　白車闖禍這下慘了

記者楊熾興／桃園報導

桃園市中壢區今天清晨發生一起5車連環撞事故，38歲黃男駕駛白色自小客車，疑似精神不濟追撞前方車輛，致使前方停等紅燈的4輛自用小客車受損，其中一部進口百萬休旅車更被剷起，直接騎上同家兄弟休旅車上，所幸無人受傷，但也讓上班車潮回堵數公里。

▲黃姓男子清晨駕駛車疑似精神不濟追撞前方車輛。（圖／中壢警分局提供）

警方調查，今天6時55分許，黃男駕駛白色自小客車，行經中壢區中正路4段400號。疑似精神不濟追撞前方車輛，致使前方停等紅燈4輛自用小客車受到推撞擠壓受損，其中一部進口休旅名車更被剷起，直接騎上自家兄弟休旅車上，所幸無人受傷，經測試現場駕駛人酒測值均為0，詳細肇事尚待釐清，但也造成上班車流壅塞。

▲▼致前方停等紅燈的車輛被追推撞受損，其中其中一部進口百萬休旅車更被剷起，直接騎上自家兄弟休旅車。（圖／翻攝、中壢警分局提供）

警方呼籲，民眾行車前應養足精神，確認精神狀態良好，並隨時注意周遭車流與路況，若感到精神渙散、疲勞，請休息後再出發。年節將近，駕車前務必隨時注意身體與精神狀態，切勿勉強行駛上路，安全出門，平安回家。

▲警方將事故車輛排除化解上班車潮。（圖／中壢警分局提供）