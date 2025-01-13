男子駕照被吊銷遇警臨檢立馬互換駕駛　南警鷹眼識破重罰2萬4千

▲台南市警六分局員警不畏天氣嚴寒，於中華西、健康路口擔服取締酒駕路檢勤務時，查獲駕照被吊銷的張姓駕駛人仍違規駕車。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警六分局員警警方寒夜於南區中華西、健康路口執行取締酒駕路檢勤務時，眼尖見發現一黑色轎車於對向路口停等紅燈時，見前方有路檢點，30歲張姓駕駛人即與乘客互換位置，形跡可疑員警見狀上前攔查，查獲張男因故駕照已遭吊銷，且為5年內累犯，被警方開單重罰。

警方指出，張姓違規人為規避高額罰款才冒險於路口與乘客互換座位意圖蒙混過關，惟仍逃不過警方法眼，案經警方查證屬實後依據道路交通管理處罰條例第21條無照駕駛5年內2次以上累犯，開罰新台幣2萬4千元。該男子聽到後後悔不已，直嘆划不來早知如此應搭車出門，不應心存僥倖害人害己。

近日年節將屆且天氣嚴寒，尾牙飲宴機會增多隱藏酒駕風險，六分局加強路檢攔查酒後駕車違規，決不讓市區道路潛藏任何「肇事未爆彈」，經統2024年全年，六分局員警計線上主動查獲169件南區酒駕案件，執法量能較2023年同期增加23件增幅達11％，肇事件數則較去年同期減少3件，肇事降幅達4％。確實有效遏止交通事故發生。

六分局長林獻力表示：今年冬天較往年低溫，飲酒機會增加。呼籲民眾飲酒後切勿心存僥倖，忽略酒駕發生事故的嚴重性，尤其１件酒駕肇事往往會造成至少2個家庭悲劇影響甚鉅。另依據道路交通管理處罰條例第21條規定，如駕駛人因酒駕吊扣或吊銷駕照期間又無照駕駛上路，除原罰鍰外另有加罰新台幣1萬2千元罰鍰規定。警方為維護轄內交通順暢，加強保護用路人安全，將持續辦理取締酒後駕車工作，取締嚴懲酒後駕車及重大交通違規惡行，請民眾酒後務必找代駕或搭乘大眾交通工具，以免害人害己得不償失。