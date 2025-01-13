警政署首位女副署長！廖美鈴專業與領導力獲肯定　打破警界紀錄

▲國道公路警察局局長廖美鈴以專業實力陞任警政署副署長。（圖／警政署提供）

記者黃宥寧／台北報導

以實力突破性別限制！警政署今（13）日公布146名高階警官的人事異動，涵蓋警政署副署長、警政委員、國道公路警察局長等多個重要職位。其中，國道公路警察局局長廖美鈴破紀錄陞任警政署副署長，成為台灣警政史上首位女性副署長，象徵警界性別平權的重要里程碑。

台灣女性警官邁向高層的里程碑，始於2003年3月5日。當時，謝芬芬從總統府玉山警衛室主任調任宜蘭縣警察局局長，成為台灣警界史上首位女性縣市警察局長。她的任命雖引發「挑戰警界傳統人事安排」等爭議，但更被視為性別平權的重要突破。謝芬芬以堅韌與專業開創先例，不僅為女性警官打破晉升的天花板，也為後續更多女性進入警界高層奠定了基石，展現了性別多元化與專業實力相輔相成的重要價值。

承接這股女性警官崛起的力量，廖美鈴憑藉卓越的學術背景與豐富的實務經驗，在警界展現非凡的專業與領導能力。她畢業於中央警察大學行政警察學系第48期，之後於國立台灣大學政治學研究所完成碩士學位，其論文《警察處理家庭暴力案件導入全面品質管理之研究─台北市政府警察局個案分析》，深入探討實務問題，彰顯她對警務改革的獨到見解與務實態度。這樣的學術與實務結合，不僅為她的執法工作提供堅實基礎，也為其在警界的突破鋪平道路。

▲廖美鈴昔日前往警專科技偵查科進行專題演講。（圖／翻攝自臺灣警察專科學校）



廖美鈴在職涯中不斷突破性別界限，先後擔任花蓮縣警察局局長、國道公路警察局局長及鐵路警察局局長，成為台灣警界多個單位的首位女性領導者。她以穩健的決策力和專業的領導風範，開創了女性在警界高層領域的可能性。此次升任警政署副署長，成為台灣警界史上首位女性副署長，再次證明女性警官在專業能力與領導職位上的卓越表現，為警界性別平權樹立了新標竿。

從謝芬芬首度擔任女性警察局長，到廖美鈴的高位突破，台灣警界在性別平權的進程中穩步邁進。她們的成功，不僅證明了女性具備與男性同等的專業素養與領導才能，更為後繼的女性警官點亮了追逐夢想的明燈，讓多元與平等的價值在警界中生根發芽。