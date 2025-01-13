涉奪命取財！天道盟公主否認害死「葛格」：再阿達都不會做

▲自稱天道盟公主的竺女涉嫌色誘一名陳姓老翁，取得土地，竟將人活活打死。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

自稱「天道盟公主」的竺女涉嫌色誘一名陳姓老翁，企圖將人帶去進行土地質押，結果將人打死，被依傷害致死等罪起訴。今日首開準備程序庭，竺女辯稱，「葛格（哥哥）說4000年前就認識我，今生是為我而來，請大法官想想，他是我最重要的哥哥，要給我錢，為何要這樣對他。」

檢警追查，竺女得知一名陳姓老翁有多筆土地，且因中風無法自理，使出美人計色誘，若陳不從，就會以暴力相待，前年底至去年初，將陳囚禁在台中海線一帶飯店，並將人帶去地政事務所辦理土地所有權換發等。

去年1月8日晚間，陳疑似想離去，遭竺女以徒手、掃把等物朝頭部、胸腹部以及四肢毆打，後續又用腳踹陳，同行張男驚覺陳已經沒有氣息，嚇得趕緊撥打119，陳被送醫後仍因多重性創傷休克死亡，竺女則在案發後，利用逃生梯落跑，被逮後依傷害致死等罪起訴。

全案將由國民法官進行審理，今日首開準備程序庭。竺女在庭上自稱，有腦損傷78%或是87%，因此會斷片，講話會跳來跳去，下一秒就會忘記，聽得懂內容，但是會忘記。審判長王靖茹告知，僅需針對當下問題回答就好，問題能聽得懂就可以，竺女則表示同意。

竺女不滿被稱「綁架」，她表示，陳姓老翁是被家人遺棄，獨自居住在山上，「他先知道我家有地的事情，才說要把自己的地也給我，並且要我嫁給他，我不從，他說那麼把我當成妹妹，但我不可能，因為我喜歡玩，喜歡賭博。」

竺女辯稱，是陳翁纏著自己，「認識第2天就說要把所有錢給我，還說4000年前就認識我，今生是為了我而來，我也不懂，但是要給我錢，讓錢變得更多錢，能夠一起蓋別墅，看看錢夠不夠，可以做這個夢，請法官思考一下，他都要給我錢，100坪土地、2000萬的車，我們連手指頭都沒摸過，我為什麼要他死？我想要翻身，我再『阿達』都不可能，他是我最重要的哥哥。」

針對涉嫌徒手毆死陳翁一事有無爭執？竺女稱「當然有爭執」，因為自己有吃安眠藥，都在睡覺，是同住的張男要幫陳翁洗澡，突然說陳翁沒有（氣息）。至於陳翁為何睡在地板，是因爲他會尿床，讓他睡在地上鋪床比較好清理。