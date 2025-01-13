　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

歲末寒冬送暖！滿庭芳公益獻愛　匯聚547份物資助吉安關懷戶

▲▼花蓮縣滿庭芳公益協會在中華國小辦理「關懷鄉親寒冬送暖－物資發送」活動。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

花蓮縣滿庭芳公益協會在中華國小辦理「關懷鄉親寒冬送暖－物資發送」活動。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣滿庭芳公益協會5日在中華國小辦理「關懷鄉親寒冬送暖－物資發送」活動，提供547份各項生活物資予吉安鄉低收入戶鄉親，在寒冬中感受到社會暖暖的關懷。鄉長游淑貞親帶領公所團隊到場協助發放物資，並致贈感謝狀。

▲▼花蓮縣滿庭芳公益協會在中華國小辦理「關懷鄉親寒冬送暖－物資發送」活動。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼各界來賓志工通力合作，將大量的物資預先整備完成後發送給弱勢家庭。

滿庭芳公益協會17年來行善不間斷，今年再度攜手各界來賓志工，分工並通力合作下，將大量的物資井然有序地預先整備完成，伴隨著現場貴賓們親切的笑容與柔聲細語的關懷贈予前來的每一戶弱勢家庭，無分鄉鎮市的區隔讓領取民眾都能享有最溫暖的服務。在場志工分享著每年來滿庭芳做志工，讓自己很快樂，鍛鍊體力和臂力、考驗我們的體能，也帶動人與人之間相互關懷的成就感。

▲▼花蓮縣滿庭芳公益協會在中華國小辦理「關懷鄉親寒冬送暖－物資發送」活動。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

滿庭芳公益協會理事長林國棟表示，今年已是第17年辦理冬季物資捐贈、關懷弱勢活動，特別感謝游淑貞鄉長，多年來總是排除萬難親自到場幫忙與關心，她也是滿庭芳的公益協會的成員，率身社會各界共同攜手，出錢出力善盡社會行善推展責任，為弱勢家戶的關懷工作盡心盡力，期盼藉由大眾共同拋磚引玉讓社會充滿愛與分享。

▲▼花蓮縣滿庭芳公益協會在中華國小辦理「關懷鄉親寒冬送暖－物資發送」活動。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

鄉長游淑貞致贈感謝狀。

游淑貞強調，滿庭芳公益協會自民國95年成立至今，匯聚眾多善緣行善，將愛與關懷觸及各個角落，送到每個需要援助的人手中，特別在年節前送暖給北花蓮的鄉親，也讓我們獲得更多正能量，公所團隊將持續串聯各方資源，照顧更多弱勢鄉親，讓每一份資源都能用在最需要的地方。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
點柯文哲案各種問題！　呂秀蓮直言「對司法崩解非常心痛」
麥當勞少女遭性侵輕生　母曝「最後身影」慟喊：想抱抱妳
球隊需要我！王柏融婉拒經典賽資格賽
台股狂殺500點！　法人曝原因
貪466元判2年！檢察官「坦言1句」公衛文心寒　全場怒：司法
快訊／陳佩琪喊告許富舜、鄭淑心　北檢已收到告訴狀將分案
絕望視角！野火眼前狂燒「無路可逃」　母女被逼到快崩潰
「2職業」最不易因阿茲海默症死亡！900萬人研究認證
SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

年終尾牙應酬多　大園警揮毫活動宣導交通安全

歲末寒冬送暖！滿庭芳公益獻愛　匯聚547份物資助吉安關懷戶

蘇花公路匯德隧道南口路段施工　1／14至15單線雙向機動管制

奇美提琴饗宴史特拉底瓦里傳奇之音　8把絕世名琴北中南同步登場

勞動部創業貸款助攻 　8年級女生創業玩花藝圓夢

台南安平建平里辦理跳蚤市場　免費揮毫春聯贈送民眾

信義鄉梅花越冷越開花吸引人潮　現場掃打詐儀錶板QR碼即贈禮

南消第五大隊強化人員自我防護技能　RIC種子訓練雙進化！

台南市藥師節　表揚全民健保藥事照護計畫卓越藥師

張善政、江宜樺桃園「日新協會」　分享留學經驗與實踐

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

王彩樺放送D奶自豪「我真的就很大」　蔡秋鳳「結屎面」張秀卿：不開心嗎

惡魔之火！洛杉磯驚見「火龍捲」　烈紅漩渦山坡上狂竄

妹子登合歡山慶生「引神偷」　蛋糕被鳥偷襲！下秒整顆甩飛

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

不同年代的工作態度】80勤奮90準時00秒辭？真的假的？

年終尾牙應酬多　大園警揮毫活動宣導交通安全

歲末寒冬送暖！滿庭芳公益獻愛　匯聚547份物資助吉安關懷戶

蘇花公路匯德隧道南口路段施工　1／14至15單線雙向機動管制

奇美提琴饗宴史特拉底瓦里傳奇之音　8把絕世名琴北中南同步登場

勞動部創業貸款助攻 　8年級女生創業玩花藝圓夢

台南安平建平里辦理跳蚤市場　免費揮毫春聯贈送民眾

信義鄉梅花越冷越開花吸引人潮　現場掃打詐儀錶板QR碼即贈禮

南消第五大隊強化人員自我防護技能　RIC種子訓練雙進化！

台南市藥師節　表揚全民健保藥事照護計畫卓越藥師

張善政、江宜樺桃園「日新協會」　分享留學經驗與實踐

罷免吳思瑤、吳沛憶「連署書1天就破千」　 徐巧芯：都怪柯建銘

太空人拍下「野火點亮洛杉磯」俯瞰視角！　衛星照曝超厚濃煙

百萬YTR大稻埕擺攤「怎麼沒人」！被拍空曠一幕：在年貨大街生存不容易

醫師哥哥狂喊「手頭緊」　他見月開銷53萬傻眼！網曝真相：真的緊

《夜市王》總冠軍2夜市PK！　全新賽制曝光「18家美食開放觀眾品嚐」

不是艾河！前兄弟艾士特改名「艾速特」加盟台鋼　開季6洋將成軍

為何苗栗1.3℃「台北卻有12.4℃」？　吳聖宇：「1原因」讓溫度降不下去

陸「玻璃大王」辦科技大學獲准設立　發豪語比肩美史丹佛大學

準備逮捕尹錫悅！韓公搜處向官邸、國防部發公文　律師提離譜要求

嘆「民進黨已經變質、走鐘」　呂秀蓮：別整天製造恐懼、抗中保台

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

地方熱門新聞

台南40年老屋搖身一變成網紅咖啡店

草屯鎮長國民黨候選人簡賜勝競總成立

南消四大山上分隊、區公所合辦金蛇獻瑞迎新春防火宣導

2025桃園年貨大街活動　封街資訊一次看

草屯鎮長補選！綠營總動員陪蔡銘軒掃街

海大培育應用型專業人才　展現海洋科研與教育領先

60歲才成畫家！後山才女陳文珍葫蘆墩文化中心推油畫個展

台東關山幸福蘿蔔季　週休假日上下場吸引親子同樂

年前衝刺　花蓮振興券再加碼年前採購再省一筆

新北蘆洲長安機械停車場改建　力拚2026年9月完工

南消第五大隊強化人員自我防護技能RIC種子訓練雙進化！

台南市藥師節表揚全民健保藥事照護計畫卓越藥師

新北推動特定寵物業環境提升計畫

雲林元長鄉新建公所落成啟用

更多熱門

相關新聞

芥菜種會歲末圍爐今年5場　1500弱勢溫暖過年

芥菜種會歲末圍爐今年5場　1500弱勢溫暖過年

農曆新年即將來臨，基督教芥菜種會透過圍爐活動化為祝福，陪伴花蓮地區的困難家庭共度暖心時光，11日在花蓮福容大飯店舉辦「新春送暖感恩圍爐」，邀請認養家庭、以工「帶振」人員及社區助人志工參與。同時在花蓮習藝所舉行「新年祝福暨孫理蓮女士感恩禮拜」，紀念孫師母創會74年來對台灣的深遠影響，傳承她的服務精神與價值。

天冷喝正好！「6款暖身飲品」推薦

天冷喝正好！「6款暖身飲品」推薦

日本96歲最強阿嬤當YTR　立志拍到100歲

日本96歲最強阿嬤當YTR　立志拍到100歲

犯罪矯正協會送蜜蘋果感謝矯正人員

犯罪矯正協會送蜜蘋果感謝矯正人員

台南巿社會局聖誕節探訪安置兒少傳遞溫暖與關懷

台南巿社會局聖誕節探訪安置兒少傳遞溫暖與關懷

關鍵字：

歲末寒冬溫暖滿庭芳公益捐助關懷戶

讀者迴響

熱門新聞

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

韓變態軍人「埋伏廁所」暴力性侵　砍殺噴血

比睡滿8小時重要！研究揭「1作息」可降低死亡率

志願役「賠錢退伍」暴增4倍！　國軍人力流失嚴重

他性侵乳牛遭踢死「還戴著保險套」

朱軒洋宣告復出「沒人要搭檔主持」！

快訊／今晨剩1.3℃　鄭明典PO圖「缺了一塊」

200萬人被錢香醒！8檔台股ETF今入帳160億　00919豪撒近百億

3招偷看LINE訊息「不被發現已讀」

日男潛水耳膜破裂溺斃　判賠2千萬創紀錄

「請救我出來！」　新莊水泥封屍靈異內幕

快訊／今晨2.1℃新低溫　明轉雨又有冷氣團

女助教被控性侵未遂！傳訊：想跟你上床

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

更多

最夯影音

更多

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面