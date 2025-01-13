歲末寒冬送暖！滿庭芳公益獻愛　匯聚547份物資助吉安關懷戶

▲花蓮縣滿庭芳公益協會在中華國小辦理「關懷鄉親寒冬送暖－物資發送」活動。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣滿庭芳公益協會5日在中華國小辦理「關懷鄉親寒冬送暖－物資發送」活動，提供547份各項生活物資予吉安鄉低收入戶鄉親，在寒冬中感受到社會暖暖的關懷。鄉長游淑貞親帶領公所團隊到場協助發放物資，並致贈感謝狀。

▲▼各界來賓志工通力合作，將大量的物資預先整備完成後發送給弱勢家庭。

滿庭芳公益協會17年來行善不間斷，今年再度攜手各界來賓志工，分工並通力合作下，將大量的物資井然有序地預先整備完成，伴隨著現場貴賓們親切的笑容與柔聲細語的關懷贈予前來的每一戶弱勢家庭，無分鄉鎮市的區隔讓領取民眾都能享有最溫暖的服務。在場志工分享著每年來滿庭芳做志工，讓自己很快樂，鍛鍊體力和臂力、考驗我們的體能，也帶動人與人之間相互關懷的成就感。

滿庭芳公益協會理事長林國棟表示，今年已是第17年辦理冬季物資捐贈、關懷弱勢活動，特別感謝游淑貞鄉長，多年來總是排除萬難親自到場幫忙與關心，她也是滿庭芳的公益協會的成員，率身社會各界共同攜手，出錢出力善盡社會行善推展責任，為弱勢家戶的關懷工作盡心盡力，期盼藉由大眾共同拋磚引玉讓社會充滿愛與分享。

▲鄉長游淑貞致贈感謝狀。

游淑貞強調，滿庭芳公益協會自民國95年成立至今，匯聚眾多善緣行善，將愛與關懷觸及各個角落，送到每個需要援助的人手中，特別在年節前送暖給北花蓮的鄉親，也讓我們獲得更多正能量，公所團隊將持續串聯各方資源，照顧更多弱勢鄉親，讓每一份資源都能用在最需要的地方。