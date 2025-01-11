　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晨8.3℃　13縣市發凍！下週冷氣團接力再變冷

▲▼天氣 低溫 大陸冷氣團 寒流 路人包緊緊 禦寒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲白天雲林以北、宜蘭地區及金、馬有局部10度以下氣溫發生的機率。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導　

受到強烈大陸冷氣團影響，氣象暑針對13縣市發布低溫特報，清晨本島最低溫出現在苗栗縣三灣鄉02：10的8.3度。白天雲林以北、宜蘭地區及金、馬有局部10度以下氣溫發生的機率。下週一減弱，不過下週三有另一波冷氣團再度轉冷。

跟去中央氣象署資料顯示，今天（11日）強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；清晨西半部及東北部地區低溫約11-13度，花、東約14度，其中在雲林以北、宜蘭地區及金、馬有局部10度以下氣溫發生的機率，天氣寒冷請做好保暖的措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天白天北部及東北部高溫僅14-16度，花東及中南部地區17-22度；澎湖全天13-16度，金門8-15度，馬祖8-10度；降雨方面，東半部地區、桃園以北、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，南部平地也有零星短暫雨，其他地區為多雲。

▲▼低溫特報。（圖／中央氣象署）

▲13縣市低溫特報。（圖／中央氣象署，下同）

另外中央氣象署針對13縣市發布低溫特報：
【橙色燈號(非常寒冷)】
新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。
【黃色燈號(寒冷)】
台中市、南投縣、雲林縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣(註1)有6度以下氣溫發生的機率，請注意。

▲▼低溫特報。（圖／中央氣象署）

▲氣象暑一圖解釋乾冷跟濕冷的差別。（圖／中央氣象署）

1/12(日)強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；環境轉乾，各地大多為晴到多雲，僅花、東地區有零星短暫雨。

溫度:北部及東北部10-17度，中部10-21度，南部12-23度，花東15-20度；澎湖13-16度，金門8-17度，馬祖7-12度。

風浪:1/12風浪有稍減弱趨勢，桃園至台南沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門仍有較強陣風，浪高約1至2.5米。

1/13(一) 清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，日夜溫差大，1/14(二)清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷；由於環境仍偏乾，各地大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

溫度：北部及東北部9-21度，中部9-23度，南部12-24度，花東13-23度；澎湖14-18度，金門10-19度，馬祖10-15度。

1/15(三)大陸冷氣團南下，北部及東北部地區天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，南方雲系北移，南部地區及中部山區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。

溫度：北部及東北部12-18度，中部14-21度，南部14-17度，花東17-21度；澎湖15-18度，金門12-18度，馬祖10-14度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
鬼鬼生女表態不婚！網紅讚她：強大
沈慶京問應曉薇「今天不想爽啊」！2人對話被挖出
一家三代都得糖尿病！醫嘆「壞習慣不改」：腎隨時會壞
烏克蘭性愛狂歡！女邀男激戰嗨到高點　1刀斬斷他陰莖

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不用搶打麻疹疫苗　林靜儀曝數據更擔心1疾病：過年群聚要來了

證嚴談盜圖無奈「錢是他們出的」　Cheap：上人只是慈濟吉祥物

冷不停！13縣市凍壞　下週冷氣團接力「僅回溫2天」

今晨8.3℃　13縣市發凍！下週冷氣團接力再變冷

刮刮樂「號碼全槓龜」卻仍中1.5萬　原因驚呆全場：不懂亂丟就虧了

川普批風電是垃圾　經長郭智輝：他任期僅4年影響有限

快訊／13縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團發威　急凍跌破10度

台灣人在美咳血「砸500萬治療找無原因」　回國僅花500元就解決

內政部小編曬哏圖防寒注意事項　網笑翻：進擊的冷氣團

謝金河點名台灣機場落後印度、三航廈進度緩慢　桃園機場回應了

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

柯佳嬿正面迎向40歲　「把握接下來時間」

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

泰女學生衝上前救昏迷老人　協助醫護人員CPR暖心救援

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

「理科太太」前夫庭上淚崩！　喊不能見兒她批：鱷魚的眼淚

吳乃仁吃低消6萬日料店！　驚見5檢察官在場北檢：進行行政調查

不用搶打麻疹疫苗　林靜儀曝數據更擔心1疾病：過年群聚要來了

證嚴談盜圖無奈「錢是他們出的」　Cheap：上人只是慈濟吉祥物

冷不停！13縣市凍壞　下週冷氣團接力「僅回溫2天」

今晨8.3℃　13縣市發凍！下週冷氣團接力再變冷

刮刮樂「號碼全槓龜」卻仍中1.5萬　原因驚呆全場：不懂亂丟就虧了

川普批風電是垃圾　經長郭智輝：他任期僅4年影響有限

快訊／13縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團發威　急凍跌破10度

台灣人在美咳血「砸500萬治療找無原因」　回國僅花500元就解決

內政部小編曬哏圖防寒注意事項　網笑翻：進擊的冷氣團

謝金河點名台灣機場落後印度、三航廈進度緩慢　桃園機場回應了

88會館「洗錢大亨」郭哲敏涉　一審辯論終結檢求刑15年

就業數據重挫美股！道瓊收黑近700點　台積電ADR反漲0.6％

洛杉磯大火夜間宵禁　拜登：災區如戰爭現場

金龍年封關倒數　聚焦晶圓龍頭法說、輝達大會

台塑史上首次虧錢！每股虧0.2元　四寶2024獲利年減8成

忠誠、代表與國籍　民選公職人員豈能容許「雙重國籍」？

不用搶打麻疹疫苗　林靜儀曝數據更擔心1疾病：過年群聚要來了

證嚴談盜圖無奈「錢是他們出的」　Cheap：上人只是慈濟吉祥物

冷不停！13縣市凍壞　下週冷氣團接力「僅回溫2天」

今晨8.3℃　13縣市發凍！下週冷氣團接力再變冷

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

生活熱門新聞

小時候冬天超冷「阿嬤都會說1句話」！爆共鳴

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖

快訊／13縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團發威　急凍跌破10度

被點名機場落後印度　桃園機場回應了

台灣人在美咳血「砸500萬治療找無原因」　回國僅花500元就解決

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

刮刮樂號碼槓龜仍有1.5萬　原因曝光

舊棉被算垃圾還是回收？環保局解答

iPhone更新多1功能！用戶一關「有感變快」

慈濟師姐攬功凹圖　證嚴上人無奈「回6字」

強烈冷氣團「第二波降溫凍到剩6度」　今晚明晨可望追雪

強烈冷氣團可能變「寒流」　5℃極端低溫時間曝

人妻胸部發臭體香劑蓋味！乳房潰爛慘切除

川普批風電是垃圾　經長：他任期僅4年影響有限

更多熱門

相關新聞

WMO：2024年是有紀錄以來最熱一年

WMO：2024年是有紀錄以來最熱一年

聯合國世界氣象組織（WMO）發言人努利斯10日晚間在發布一項綜合報告之前說，去年是有紀錄以來最熱一年。這份報告整合幾個區域氣候監測機構的調研結果。

強烈冷氣團「第二波降溫凍到剩6度」　今晚明晨可望追雪

強烈冷氣團「第二波降溫凍到剩6度」　今晚明晨可望追雪

預報低溫差不多「乾冷、濕冷感受差很大」　氣象署揭原因：非亂報

預報低溫差不多「乾冷、濕冷感受差很大」　氣象署揭原因：非亂報

強烈冷氣團發威中「輻射冷卻下周一開外掛」　極端低溫探7度

強烈冷氣團發威中「輻射冷卻下周一開外掛」　極端低溫探7度

強冷空氣再凍4天「低溫掉到8度」　1地體感零下1度

強冷空氣再凍4天「低溫掉到8度」　1地體感零下1度

關鍵字：

氣象

讀者迴響

熱門新聞

E級正妹網紅下海拍AV...落淚了

小時候冬天超冷「阿嬤都會說1句話」！爆共鳴

鬼鬼生女表態不婚！網紅讚她：強大

沈慶京問應曉薇「今天不想爽啊」　對話被挖出

10台灣人在柬埔寨販毒　遭判終身監禁

雙胞胎遭保母摔打搖晃　母看畫面痛哭

羅志祥、周揚青爆同遊東京　助理揭真相

一家三代都得糖尿病！醫嘆「壞習慣不改」：腎隨時會壞

鬼鬼「術後虛弱畫面」曝光！

快訊／超人氣實況主NL結婚

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　自己每月最多花2000

整晚性愛狂歡　女嗨到爆一刀斬斷他陰莖

北市男偷運51隻昆蟲　魂斷檢疫遭銷毀！

31歲警「下藥性侵」女毒犯！涉5罪收押起訴

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖

更多

最夯影音

更多

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

柯佳嬿正面迎向40歲　「把握接下來時間」

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面