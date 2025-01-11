今晨8.3℃　13縣市發凍！下週冷氣團接力再變冷

▲白天雲林以北、宜蘭地區及金、馬有局部10度以下氣溫發生的機率。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

受到強烈大陸冷氣團影響，氣象暑針對13縣市發布低溫特報，清晨本島最低溫出現在苗栗縣三灣鄉02：10的8.3度。白天雲林以北、宜蘭地區及金、馬有局部10度以下氣溫發生的機率。下週一減弱，不過下週三有另一波冷氣團再度轉冷。

跟去中央氣象署資料顯示，今天（11日）強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；清晨西半部及東北部地區低溫約11-13度，花、東約14度，其中在雲林以北、宜蘭地區及金、馬有局部10度以下氣溫發生的機率，天氣寒冷請做好保暖的措施。

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今天白天北部及東北部高溫僅14-16度，花東及中南部地區17-22度；澎湖全天13-16度，金門8-15度，馬祖8-10度；降雨方面，東半部地區、桃園以北、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，南部平地也有零星短暫雨，其他地區為多雲。

▲13縣市低溫特報。（圖／中央氣象署，下同）

另外中央氣象署針對13縣市發布低溫特報：

【橙色燈號(非常寒冷)】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

台中市、南投縣、雲林縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣(註1)有6度以下氣溫發生的機率，請注意。

▲氣象暑一圖解釋乾冷跟濕冷的差別。（圖／中央氣象署）

1/12(日)強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；環境轉乾，各地大多為晴到多雲，僅花、東地區有零星短暫雨。

溫度:北部及東北部10-17度，中部10-21度，南部12-23度，花東15-20度；澎湖13-16度，金門8-17度，馬祖7-12度。

風浪:1/12風浪有稍減弱趨勢，桃園至台南沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門仍有較強陣風，浪高約1至2.5米。

1/13(一) 清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，日夜溫差大，1/14(二)清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷；由於環境仍偏乾，各地大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

溫度：北部及東北部9-21度，中部9-23度，南部12-24度，花東13-23度；澎湖14-18度，金門10-19度，馬祖10-15度。

1/15(三)大陸冷氣團南下，北部及東北部地區天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，南方雲系北移，南部地區及中部山區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。

溫度：北部及東北部12-18度，中部14-21度，南部14-17度，花東17-21度；澎湖15-18度，金門12-18度，馬祖10-14度。