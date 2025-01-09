去年送出13萬杯！珍煮丹「黑糖經GO杯」又來了　今年領取多1步驟

▲珍煮丹「黑糖經GO杯」今年與勵馨基金會合作，領取時投入10元還能兼做公益。（翻攝自珍煮丹 Truedan臉書）

圖文／鏡週刊

手搖飲品牌珍煮丹去年推動女性每月可免費兌換「黑糖經GO杯」，讓許多因生理期不適的女性感到相當體貼溫暖。去年「黑糖經GO杯」總計送出13萬杯，今年珍煮丹將結合公益，與勵馨基金會合作「2025珍馨暖心計畫」​，讓領取「黑糖經GO杯」的同時還能兼做公益。

珍煮丹今（9日）宣布，今年珍煮丹黑糖經GO杯結合公益一起推動，與勵馨基金會合作「2025珍馨暖心計畫」​，重視「性別友善」「零容忍各種形式的暴力」「支持女性庇護與安置」​。

[廣告]請繼續往下閱讀...

珍煮丹表示，今年黑糖經GO杯將再持續一整年暖心兌換，並在全台門市增設「珍馨10在零錢箱」，不分性別，​兌換時於零錢箱投入10元即可獲得一杯「黑糖茶」，零錢箱所得將全數捐出至勵馨基金會​，邀請大家跟珍煮丹一起成為支持婦幼安心的力量，共同守護性別友善環境。

領取方式只要打開官方LINE​，點擊右下角「領取黑糖經GO杯」，​至門市點開兌換券，請店員點擊「確認兌換」，並投入10元於「珍馨10在零錢箱」即可，中山赤峰店、信義A11店、漢神巨蛋店、台南誠品店門市不適用此活動。



更多鏡週刊報導

饗饗疑食物中毒增至39人就醫 蔣萬安：符合規定才同意復業

嘉市不只有火雞燈！車站前2路口限定 「大白熊」小綠人點亮街頭

迪化商圈年貨大街週末開張 交管範圍、接駁車路線一次看