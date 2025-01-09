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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳乃仁去的「米其林6萬日料店」曝！5名檢座在場　主揪者是他

▲黃國昌爆，吳乃仁於2024年12月出入某高檔餐廳，席間還有北檢檢察官徐名駒。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

網新中心／綜合報導　

台糖前董事長吳乃仁被爆出入高檔餐廳，一間包廂低消6萬，席間還有檢察官，讓人好奇是哪家餐廳。有知情人士爆料，這家高檔餐廳就是拿下米其林一星的日料名店。

黃國昌8日晚間於臉書表示，今天在經濟委員會針對民進黨派系大佬、總統賴清德為其清白賭上政治生命的吳乃仁，賤賣台糖土地，服完刑後，未償還造成國家的損失，加計利息反倒愈欠愈多，高達1.74億賴著不還一事提出質詢。

▲▼米其林日料名店「AD ASTRA」。（圖／翻攝IG／adastra.taipei）

▲米其林日料名店「AD ASTRA」。（圖／翻攝IG／adastra.taipei）

黃國昌指出，吳乃仁的政治影響力，連檢察官都得敬他三分，「去年12月底晚間，吳乃仁再次現身於中山北路二段附近的高檔無菜單料理餐廳，由在從事人力仲介的陳董事長招呼接待，席間竟還有台北地檢署徐名駒等一票檢察官」。

至於是哪間高檔餐廳？根據聯合報報導，有知情人士透露就是米其林日料名店「AD ASTRA」，當天共有5名檢察官在場。該人士指出，當天餐會是北檢檢察官徐名駒主揪，名義是「歲末年終聚會」，4名檢座原以為是聚餐，沒想到用餐不久後吳乃仁則現身，感覺是有心人設局。

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