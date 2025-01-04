苗栗3男越南店KTV喝酒！爽完為6500翻臉　他拿刀捅人落跑

▲苗栗苑裡火車站附近的KTV店門口，凌晨發生酒客衝突、持利刃傷人案。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣苑裡火車站附近一家KTV店門口，今（4日）凌晨發生3名同行酒客衝突、亮利刃刺傷案。3名男子相約到有越南女子陪侍的KTV飲酒作樂，結帳時為了分攤比例，柳男、張男帶著醉意爆發口角反目後，柳男涉嫌持隨身疑似利器，刺了張男腹部1刀後逃逸，張男自行就醫、手術縫合後已無大礙，警方將傳喚涉嫌人到案說明後，依傷害罪嫌函送檢方偵辦。

通霄警分局今天表示，今天凌晨12時苑裡分駐所接獲民眾報案，指苑裡火車站附近的一家KTV前，發生酒客刺傷酒客糾紛，張姓男子（31歲）左腹部遭刺1刀後，自行到苑裡李綜合掛急診，手術縫合後住院觀察，並無生命危險。

警方調查，從事裝潢工作的張男，昨晚9點多跟涉嫌刺傷人的柳男（34歲、無業）和孟男等3人，前往有越南女子陪侍的KTV酒店包廂消費，酒過三巡快到凌晨12時準備返家，柳男和張為為了6,500元的費用分攤比例吵架，從酒店櫃檯一路吵到店門口大馬路上。

後來，柳男帶著酒意掏出隨身攜帶刀子，乘張男沒有防備，朝張左腹部刺了1刀後，在眾人驚嚇中逃離現場。警方說，待被害人張男出院製作筆錄後，將傳喚柳男到案說明，偵訊後再依傷害罪嫌函送苗栗地檢署偵辦。