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大陸 大陸焦點 特派現場

男學生遇強震不逃「回頭背同學」往外衝　學校霸氣減免所有學費

郭慶回頭背行動不便的同學往外衝。（圖／翻攝畫面）

▲郭慶回頭背行動不便的同學往外衝。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

中國大陸寧夏銀川市金鳳區於2日下午4時43分發生4.6級地震，地震來臨瞬間，銀川外國語實驗學校高中部的學生們都紛紛跑出教室，但高二學生郭慶發現身後還有一位行動不便的同學，便趕緊回頭，背這位同學往外衝。地震後，校方得知此事，除了公開表揚，還給予他人民幣9000元（約新台幣40202元）的獎勵，更減免他接下來在銀外就讀的所有學費。

從畫面中可看到，地震當下學生都紛紛跑出教室，但郭慶馬上發現身後還有一位行動不便的同學，他不顧自身安危，回頭背起這位同學，一起往外衝。

而這一過程，都被學校的監視器記錄了下來，隨即被各大媒體報導，引起熱議，獲得大批網友們的按讚轉發，而校方則於第一時間透過班主任得知了此事，並於1月6日進行公開表揚。

校方決定授予郭慶「卓越銀外人」的榮譽稱號，並給予人民幣9000元的獎勵，還減免他接下來在銀外就讀的所有學費，不僅如此他還獲得赴德國公派留學名額的獎勵，且在德國留學期間的所有費用也由校方承擔。

郭慶。（圖／翻攝畫面）

▲郭慶。（圖／翻攝畫面）

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