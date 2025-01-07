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竹聯擬搶葬儀公會大餅　改選驚見「黑衣人」醬油倒票匭

台北市葬儀商業同業公會去年底改選理監事，一位穿著黑衣男子疑似不樂見理監事「變天」，將醬油倒進票匭，導致選舉無效。（圖／擷取自讀者提供影片）

▲台北市葬儀商業同業公會去年底改選理監事，一位穿著黑衣男子疑似不樂見理監事「變天」，將醬油倒進票匭，導致選舉無效。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台北市第一殯儀館拆除完畢，所有葬儀業者的營運業敄集中到二殯，負責協調各家業者的台北市葬儀商業同業公會，角色更形重要。據傳日前該公會舉辦理監事改選，部分會員因不滿公會遭到松聯幫長期把持十多年，因此外場的改革勢力也推派人馬參選，由於其背後有竹聯幫背景人士支持，因此也被視為幫派版圖競逐。

據一名殯葬人士透露，當天兩派人士評估到場人數，預計「外場派」可能勝選，現場竟突然出現一名黑衣人把醬油倒進票匭，讓選票汙損，選舉無效。

該名知情人士說，台北市葬儀商業同業公會（葬儀公會）18年前是由已故的飛鷹幫「王哥」王志成擔任理事長，從老一輩的同業口中傳述，王哥除了熱心幫助公會會員之外，也積極為會員爭取權益，遇到市府殯葬處等政府機關欺負業者時，他還會跑去跟官員拍桌子吵架，仗義直言的風格在業界獲得大家認同；王志成卸下公會會務後，交棒給前理事長人稱「胖哥」的范凱旋，范凱旋過去輔佐王哥經驗，因此會員對於這樣的指定接班，也沒有什麼意見。

台北市葬儀商業同業公會前理事長范凱旋12年前上任，建立公會的規模，還以公會名義購置一間房子做為會址。（圖／翻攝自臉書）

▲台北市葬儀商業同業公會前理事長范凱旋12年前上任，建立公會的規模，還以公會名義購置一間房子做為會址。

「坦白講，胖哥真的有把公會搞起來。」知情人士說，原本公會沒什麼錢，但在范凱旋經營下，規模漸漸成形，甚至還用公會的名義買了一間房子，作為會務運作的辦公室。葬儀公會的理事長任期3年，得連任一次，出身松聯幫的范凱旋兩屆任滿後，把交棒交給同為松聯幫的現任理事長徐朝輝，徐連任二屆後，也打算再把位子交回給范凱旋。

一位外場派人士說，他並不是反對范凱旋回任理事長，但葬儀公會的理監事長期由同一批人擔任，近年來做事愈來愈不積極。他舉例說，在一殯決定退場、二殯改建的過程中，不少業者已提出對停車位不足的疑慮，但公會卻未能有效與市府殯葬處反映，造成現今二殯周邊的交通不時打結；另外，目前二殯規定業者的進場作業太短，公會也未極力爭取，種種不方便，造成有不少會員願意支持外場派。

外場派推出多位人選，準備拿下多席理事，有意推派包括萬安集團二代、萬馭生命科技有限公司負責人吳宗穎為理事長，並傳出有竹聯幫背景的業者支持。一位外場派的業者並未否認，只表示「誰沒有小時候，大家都會交朋友」，但他強調，公會改選並非幫派的地盤之爭。

一位公會成員推崇地說，葬儀同業公會前理事長王志成相當關心會員，甚至為了業者的權益與市政官員爭吵，處理相當公正得宜。（圖／報系資料照）

▲一位公會成員推崇地說，葬儀同業公會前理事長王志成相當關心會員，甚至為了業者的權益與市政官員爭吵，處理相當公正得宜。

這位人士坦承，任何行業的人都可能有一些幫派背景，殯葬業者當然也有這些人生閱歷，但現在殯葬業早都轉型為正當行業，就應該遵循作生意的商業規矩，現今社會講究法治，公會的理監事與理事長都應該透過合法的正式選舉產生，不適合再私相授受，「更不該用兄弟的作法，叫黑衣人倒醬油把選票染黑，同時也把公會的形象『染黑了』。」

台北市葬儀商業同業公會表示，到底倒醬油的男子是舊公會一方、還是來自有意參選陣營，目前也搞不清楚；公會一向依照法規做事，每件事都有公告，包括選舉理監事在內，有資格的人都可以參選，本屆確實有兩派人馬在競爭，至於雙方的糾紛，公說公有理、婆說婆有理。

延伸閱讀
公會染黑2／黑衣人倒醬油破壞選舉　殯葬會員籲市府拿出魄力
未雨綢繆1／罷免襲來　藍委「選題」「精算票」當行動指標
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