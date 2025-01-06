控柯建銘「藉隨扈投資大陸」挨告國安法　徐巧芯：我們法院見

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委徐巧芯指控民進黨立院黨團總召柯建銘曾透過隨扈投資對岸，並掌握相關事證，柯建銘今（6日）發布聲明，將委任律師向台北地檢署遞狀控告徐巧芯、吳子嘉等人刑事加重誹謗。徐巧芯隨後受訪時嗆「柯建銘想賺紅錢，欠款不還」，被人家討債，竟然反過來扣她「中共同路人」的帽子、說她違反國安法，完全是在胡謅！「柯建銘要告儘管去告，其實他不去告，我也會去告，到時候法院見」。

柯建銘指出，他已於8月23日及27日公開聲明，已經善盡告知義務，有關徐巧芯等人近日指涉本席之事，皆為不實訊息，背後皆為中國操弄，意圖製造台灣社會之紛亂，切勿再轉傳，「無奈徐巧芯等人無視本席之警告，繼續散播不實謠言，本席絕不姑息，特此聲明。」去年曾有媒體報導柯建銘透過隨扈彭智青赴陸投資失利，遭債主追到台灣催討，柯則否認。徐巧芯4日稱自己掌握彭智青投資中資證據，更揭露欠債一事曝光後，隨扈去年8月悄悄還款2500萬，斥柯「中共同路人」。

針對徐巧芯的指控，柯建銘反控「抹黑」，今日委任律師向台北地檢署遞狀控告徐巧芯、美麗島電子報董事長吳子嘉等人刑事加重誹謗，並將向台灣高等檢察署遞狀控告徐巧芯等人涉嫌與中國串謀，涉犯國安相關法律。

對此，徐巧芯今日受訪表示，說到跟中國大陸比較熟、還曾經得到中國官方稱讚的是柯建銘，甚至柯建銘兒子赴中還得到很好的職位跟薪水，「彭智青一個少年隊小隊長，能夠拿出鉅額港幣赴中投資開公司」，現在正是柯建銘的隨扈，而當時被欠款、發出律師函的人認為欠款是來自於柯建銘與彭隨扈兩人共同所欠。

徐巧芯指出，上述是律師函的內容，不是她個人的解讀，白紙黑字寫得非常清楚，而且是台灣的律師事務所，不是大陸的，「柯建銘自己過去大陸想『賺紅錢』，欠款不還，現在被人家討債，竟然反過來扣我中共同路人的帽子，甚至好意思說我違反國安法，我所有接洽的對象都是中華民國國民，沒有涉及中國大陸包含他們官方有任何色彩的人。」

徐巧芯續批，柯建銘欠別人錢不還、被對方發律師函警告若不儘速還款就要開記者會公布所有事情，當時柯建銘也是否認，可是一到去年八月，還款協議寫好了，錢也還了，「哪一個少年隊小隊長，能夠20天內拿出2500萬現金透過支票支付還款？所以背後的金主是誰？金流脈絡不該查？我是看到新聞後針對新聞持續追蹤發現有貓膩，這樣的行為和中國大陸有什麼關係？與國安法有什麼關聯？」

「柯建銘就是在胡謅，要告儘管去告！」徐巧芯放話，就算柯建銘不去告，自己也會去告，到時候法院見！」她更要檢方比照對待民眾黨主席柯文哲的標準，犯罪者要辭官，高額交保金，戴上電子腳鐐，做完這三件事後，還是得抓回去羈押禁見。