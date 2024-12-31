爭取「五一勞動節放假」教團發動連署　9大團體響應

▲全教總呼籲行政院立即宣布勞動節全民放假。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

全國教師工會總聯合會今（31）日發布新聞稿指出，今年一名勞動部公務員之死，為今年台灣勞動人權，留下最黑暗的印記，呼籲行政院長卓榮泰立即宣布2025年「五一勞動節全民放假」，讓在公部門服務的受雇者和學校教師也能同步放假，感受到國家對勞動尊嚴的重視。全教總發起連署，已有9大工會團體連署響應。

全教總表示，根據一份工會會員調查，勞工最想放的國定假日，第一名是小年夜，第二名就是勞動節，顯見勞動節全體放假，在社會已有高度共識。2025年的政府行事曆雖已公布，全教總仍要向卓榮泰喊話「知錯能改」，運用行政權即可修改「紀念日及節日實施辦法」，在明年立即終結五一勞動節放假不一致的亂象。

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全教總指出，人事行政總處6月公布「2025年政府行政機關辦公日曆表」，確定五一國定假再度落空，當時即譴責行政院出爾反爾，前院長陳建仁公開在國會殿堂表示「應可考慮」，到了卓榮泰院長又改為「從長計議」，號稱是行動創新AI內閣，卻在勞動人權上徹底「倒退嚕」。

全教總進一步表示，目前已有多位朝野立委提案將現屬行政命令的「紀念日及節日實施辦法」，提升至法律位階，並有7個版本將五一勞動節訂為國定假日，感謝將五一國定假納入提案的立委，期待透過國定假日法制化，完善全體勞工的休假權。

全教總也發起「五一勞動節，全民齊放假」連署，目前已有全國教師工會總聯合會、中華民國全國公務人員協會、全國金融業工會聯合總會、台北市產業總工會、高雄市產業總工會、台灣警察工作權益推動會、中華民國消防員工作權益促進協會、台灣書記官工會、台灣公務革新力量聯盟等9大團體響應。

