　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爭取「五一勞動節放假」教團發動連署　9大團體響應

▲全教總今舉行記者會呼籲勞動節、教師節列國定假日。（圖／記者楊惠琪攝）

▲全教總呼籲行政院立即宣布勞動節全民放假。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

全國教師工會總聯合會今（31）日發布新聞稿指出，今年一名勞動部公務員之死，為今年台灣勞動人權，留下最黑暗的印記，呼籲行政院長卓榮泰立即宣布2025年「五一勞動節全民放假」，讓在公部門服務的受雇者和學校教師也能同步放假，感受到國家對勞動尊嚴的重視。全教總發起連署，已有9大工會團體連署響應。

全教總表示，根據一份工會會員調查，勞工最想放的國定假日，第一名是小年夜，第二名就是勞動節，顯見勞動節全體放假，在社會已有高度共識。2025年的政府行事曆雖已公布，全教總仍要向卓榮泰喊話「知錯能改」，運用行政權即可修改「紀念日及節日實施辦法」，在明年立即終結五一勞動節放假不一致的亂象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

全教總指出，人事行政總處6月公布「2025年政府行政機關辦公日曆表」，確定五一國定假再度落空，當時即譴責行政院出爾反爾，前院長陳建仁公開在國會殿堂表示「應可考慮」，到了卓榮泰院長又改為「從長計議」，號稱是行動創新AI內閣，卻在勞動人權上徹底「倒退嚕」。

全教總進一步表示，目前已有多位朝野立委提案將現屬行政命令的「紀念日及節日實施辦法」，提升至法律位階，並有7個版本將五一勞動節訂為國定假日，感謝將五一國定假納入提案的立委，期待透過國定假日法制化，完善全體勞工的休假權。

全教總也發起「五一勞動節，全民齊放假」連署，目前已有全國教師工會總聯合會、中華民國全國公務人員協會、全國金融業工會聯合總會、台北市產業總工會、高雄市產業總工會、台灣警察工作權益推動會、中華民國消防員工作權益促進協會、台灣書記官工會、台灣公務革新力量聯盟等9大團體響應。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
股王換人！　2024封關日絕殺
快訊／台股2024豐收年漲5104點　每位股民平均賺129萬
「橘子」顯赫家世曝！逃亡海外4個月　疑靠黑莓卡隱匿行蹤
趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」！老闆5年惡行曝
「橘子」遭通緝第67天...三大查詢系統竟全未刊登　北檢說話
逆轉！　日月光營運長更一審無罪變1年10月
民視除夕沒有胡瓜緊急應變！　換這兩位大姊大當家
新北少年遭脫光虐殺慘死！　9煞戰酒店狂嗨

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2025阿里山日出音樂會　交通管制接駁攻略一次看

88會館洗錢案「300萬就交保」　柯P交保金7千萬！他：犯什麼大罪？

第1次跟女友過夜！他見「卸妝後模樣」嚇壞：覺得被欺騙

爭取「五一勞動節放假」教團發動連署　9大團體響應

北檢不死心！侯漢廷「分析背後用意」喊扯：沒金主敢捐錢了

貨櫃車國道過磅新制宣導期延明年底　逃磅115年元旦起重罰9萬元

國民黨狂喊「柯文哲遭政治迫害」　黃智賢搖頭：會被台灣人唾棄

跨年別忘補繳汽燃費　今天最後期限「沒繳最高噴3千元」

元旦6:03花蓮柏南山迎最早曙光　各地日出時間可上網查

小心跨境詐騙包裹！　海關教查證方式：以免被騙繳假稅

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

#柯文哲 終於回家了！戴電子腳鐐「全程沈默」

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

#應曉薇 交保了！左腳穿戴電子腳鐐畫面曝光

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

60歲還在抓老公外遇？ 婆婆開噴：實在蠢

2025阿里山日出音樂會　交通管制接駁攻略一次看

88會館洗錢案「300萬就交保」　柯P交保金7千萬！他：犯什麼大罪？

第1次跟女友過夜！他見「卸妝後模樣」嚇壞：覺得被欺騙

爭取「五一勞動節放假」教團發動連署　9大團體響應

北檢不死心！侯漢廷「分析背後用意」喊扯：沒金主敢捐錢了

貨櫃車國道過磅新制宣導期延明年底　逃磅115年元旦起重罰9萬元

國民黨狂喊「柯文哲遭政治迫害」　黃智賢搖頭：會被台灣人唾棄

跨年別忘補繳汽燃費　今天最後期限「沒繳最高噴3千元」

元旦6:03花蓮柏南山迎最早曙光　各地日出時間可上網查

小心跨境詐騙包裹！　海關教查證方式：以免被騙繳假稅

紅海危機埃及年減70億美元收入　紅海服務估明年下半年恢復

曾寶儀同台小S告白「一直覺得妳很棒」！　許雅鈞親姊也現身...卻惹她走心

快訊／台股收盤大跌155.1點　台積電跌15元至1075

蔡阿嘎：欠過年總是不好對吧！宣布「2024最後幹大事」網驚認地點

2024台灣車壇「11大事件回顧」！Gogoro創辦人閃辭　MG熱銷休旅中箭

快訊／台股2024豐收年漲5104點　每位股民平均賺129萬元

股王換人！力旺超車信驊　2024封關日絕殺

快訊／勇士慘被打趴！柯瑞只拿11分　例行賽龍頭騎士豪取7連勝

台南橘貓「尼莫」受虐動保處沒入　飼主「被咬情緒失控」表懊悔

《魷魚2》姜河那「抓石子」是替身！到場嚇傻：跟李炳憲、李政宰一起吃飯

生活熱門新聞

急凍！　挑戰強烈冷氣團時間曝

復興空難唯一倖存者！她悚憶墜機前「詭異現象」

全台下3天！　「降雨高峰」時間曝

LINE「最禮貌句點」曝光！大票人認證：偉大發明

今晚跨年變天！　明「全台有雨」下最大地區曝

北檢再抗告！律師曝2走向「若失敗，可換別條路」

檢察官嗆柯文哲「你不是智商157？」　當庭羞辱對話曝光

2025「4星座」飛高高！　摩羯要升職加薪了

開箱超商福袋驚見「12強球星簽名球」！

機上毛毯、枕頭能拿？資深座艙長曝解答

把握好天氣！　「全台下2天」時間曝

《魷魚2》性感馬尾妹光速領便當！　IG挖出泳裝照

旅宿不提供一次性備品！2025新制懶人包　781萬人要多繳健保費

國民黨狂喊「柯文哲遭政治迫害」　黃智賢搖頭

更多熱門

相關新聞

不只過年！「2025年連假表」都休9天超爽

不只過年！「2025年連假表」都休9天超爽

準備迎接2025年，許多人早已規劃連假旅遊，依行政院人事行政總處公布的行事曆，明年「3天以上連假」共有6個，包括過年、228、清明節、勞動節、端午及中秋雙十節，若想給自己放個長假旅遊，《ETtoday新聞雲》也整理請假攻略，最少請3天就能連爽休9天，快來看看吧！

附身分證影本避免「死人連署」？他揭1問題

附身分證影本避免「死人連署」？他揭1問題

旅宿服務業盼開放移工　洪申翰：優先保護本國勞工權益

旅宿服務業盼開放移工　洪申翰：優先保護本國勞工權益

為郭台銘連署賄選　屏東里長獲緩刑定讞

為郭台銘連署賄選　屏東里長獲緩刑定讞

全教總要求停止「班班喝鮮奶」：別再把學校當施政提款機

全教總要求停止「班班喝鮮奶」：別再把學校當施政提款機

關鍵字：

勞動節連署全教總政府行事曆勞工權益

讀者迴響

熱門新聞

那對夫妻公開好消息！Kim宣布妮妮「有新身份」

《台灣傳奇》演員雙不倫　王大熊、李婉瑜偷情毀婚姻

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！

柯文哲旁「白高領貼身美女」　身分曝光

即／淡水客運司機頭部中彈亡！休息室血流滿地

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

急凍！　挑戰強烈冷氣團時間曝

濟州航空機長「最後身影」曝！手伸直奮力抓

復興空難唯一倖存者！她悚憶墜機前「詭異現象」

快訊／謝長廷深夜發文：一貫信念是「起訴必須有明確證據」

涉貪今下午宣判！　林姿妙：原來我是安捏被起訴

超準心測秒讀你的「內心狀態」

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」

韓國貢茶要員工「墜機先通知主管」　公司道歉

碩士生暈船SWAG早春女神　威脅毀掉「人身」慘了

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面