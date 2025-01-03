「台蘿教主」逼拍86少女性影像　2主謀想回家過年求交保被打臉

▲台版N號房事件86名少女受害，遭判刑的潘男、陳男近日希望具保回家過年，遭法院駁回。（示意圖／翻攝pakutaso網站）



記者白珈陽／台中報導

台中地檢署2023年偵辦「台版N號房」案件，查出潘男、陳男等6人誘騙未成年少女拍攝猥褻影像，並在網路社群兜售盈利，一審將6人分別判處1年5月至8年6月不等有期徒刑，可上訴。近日潘、陳以「過年想回家陪父母」為由，盼以20萬元具保停押，法院認仍有羈押必要，駁回聲請。

檢方調查，潘等6人自2021年起仿效「韓國N號房」事件，在IG上鎖定未成年少女，佯稱拍照就可以賺錢、送iPhone，或是以高薪吸引少女擔任模特兒，要求做出各種猥褻動作、拍下裸照上傳至潘男等人在社群軟體Telegram創設的「SCP」社群，並在網路社群兜售相關不雅影像，短短3個月不法獲利約800萬元。

檢方查出，陳、劉甚至自詡為「台蘿教主」，若未成年少女不從他的命令拍攝裸照，就恐嚇對方要將裸照外流，檢方清查發現，共有86名未成年少女受害，年紀最小的僅9歲，最大的才17歲，許多少女受不了精神壓力，出現自殘行為。

台中地院審理後，判陳男有期徒刑12年、劉男有期徒刑10年、李男有期徒刑8年6月、潘男有期徒刑6年、張男有期徒刑3年，而蘇男則是有期徒刑1年5月，緩刑4年。可上訴。

在押的劉、潘、陳本月6日羈押期滿，檢方認本案尚需追查犯罪組織其他發起人，有串、滅證之虞，且劉等人的刑度分別是10年、6年、12年重罪，也有逃亡的高度可能，向法院聲請第6次延押獲准。

其中潘、陳在近日以「希望可以回去照顧家人、陪伴父母家人」為由，辯護律師也說「本案已經判決，相關證據也已搜集完畢，願意配戴電子腳鐐或定期到派出所報到」，請求以20萬元具保停押，讓潘、陳回家過年，2人會如期到庭。

法院認為，2人的羈押原因仍在，本案雖有判決在案，但尚未定讞，為確保後續審理程序順利進行，仍有羈押必要，駁回聲請。