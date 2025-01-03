快訊／鳳山驚傳瓦斯外洩！施工挖斷管線釀禍　消防緊急灑水

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄鳳山區五甲二路今（3）日下午2點48分現場道路進行施工，過程中不慎切斷瓦斯管線，目前警戒中。消防獲報後也立即出動人員到場，佈水線灑水稀釋瓦斯，所幸未釀其他意外。

▲鳳山驚傳瓦斯外洩！施工挖斷管線釀禍。（圖／記者吳奕靖攝）

初步了解，現場包商在五甲二路施工時，切割路面不慎切割到瓦斯管線，包商立即通報119。消防獲報後，出動3車4人前往查看，立即佈設水線進行灑水稀釋，防止瓦斯濃度過高恐引發爆炸或其他危險，後續由瓦斯公司進行搶修，現場無人受傷。