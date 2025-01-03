空難179死！濟州航空CEO限制出境　恐面臨「過失致死罪」最重關5年

▲ 濟航空難當天，金二培率領高層召開記者會鞠躬道歉。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓濟州航空7C2216班機空難造成179人死亡，僅2名空服員生還。警方為釐清案情成立調查本部，2日起扣押搜索濟航及務安機場辦公室，並將濟州航空執行長等人列為過失致死罪嫌關鍵證人，下達限制出境指示。

綜合《韓聯社》等韓媒，全羅南道警察廳濟州航空空難調查本部2日上午派人前往韓國機場公社務安國際機場負責部門辦公室及務安機場塔台，執行扣押搜索令，截至3日上午已持續23小時，為確認飛機撞上的水泥牆設計是否適當、鳥擊警報及Mayday求救訊號等失事前通訊內容、飛機維修紀錄等，正搜索相關資料。

調查本部此次出動逾30名調查官，扣押搜索對象還包括釜山地方航空廳務安辦事處及濟州航空首爾辦公室，已分別於2日下午2時及晚間7時結束。

警方針對這起事件以業務過失致死罪嫌，聲請扣押搜索令獲准，目前尚無人被列為嫌疑人，但2日禁止濟州航空代表理事（執行長）金二培（Kim E-bae）等2名涉案人士出境。

警方說明，為調查業務過失致死嫌疑，認為金二培為重要證人，因此下達限制出境指示。根據南韓刑法，過失致死罪名一旦成立，最高可判5年有期徒刑或2000萬韓元（約新台幣45萬）罰款。

濟州航空專務、經營支援本部長宋京勳（音譯）則在記者會上表示，該公司正配合警方調查。