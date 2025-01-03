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濟州航空「機師與塔台最後互動」56分鐘紀錄曝光　飛行員急喊鳥擊

記者黃翊婷／綜合報導

南韓濟洲航空（Jeju Air）2216航班2024年12月29日不幸在務安機場墜毀，機上179人罹難，僅2名空服員生還。型男機長瘋狂詹姆士在YouTube公開「機師與塔台最後互動紀錄」，還原長達56分鐘的過程，事發當日早上8點59分時，飛行員報告鳥擊並試圖重飛，而且是一起飛就要馬上回轉180度落地，他認為當時一定有不可告人之急，畢竟低空鳥擊一般情況下是不需要重飛的。

▲▼濟州航空迫降務安機場時衝出跑道，撞上尾端的混凝土牆後爆炸。（圖／路透）

▲2216航班撞上尾端的混凝土牆後爆炸。（圖／路透，下同。）

濟洲航空2216航班去年12月29日在南韓務安國際機場迫降時，疑似因為遭遇鳥擊，造成起落架失靈、引擎故障，最後迫降時衝出跑道，撞向混凝土牆，導致179人罹難。消息傳開之後，引發世界關注。

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▲▼濟州航空迫降務安機場時衝出跑道，撞上尾端的混凝土牆後爆炸。（圖／路透）

▼▲南韓民眾寫信獻花為罹難者哀悼。

▲▼濟州航空空難，民眾寫信獻花致哀。（圖／路透社）

型男機長瘋狂詹姆士2日在YouTube發布新影片，表示獨家拿到「機師與塔台最後互動紀錄」，當日早上8點54分務安機場的航空交通管制批准該飛機降落在01號跑道，8點57分交通管制廣播「注意，有鳥類活動」，8點59分2216航班的飛行員報告鳥擊，宣告緊急情況，「Mayday Mayday Mayday」以及「鳥擊，鳥擊，重飛」，9點航班開始重飛，並請求批准降落在19號跑道，這是機場唯一跑道的反向進場，9點01分航空交通管制批准。

然而，9點02分2216航班在跑道上觸地，距離跑道起點大約1200米，9點02分34秒航空交通管制就向機場消防救援單位發出「事故警鈴」警告，9點02分55秒機場消防救援單位完成部署消防救援設備，9點03分航班衝出跑道撞上堤壩，9點10分南韓交通部收到來自機場當局的事故報告；後續的40分鐘內共有2人獲救，務安機場關閉。

型男機長瘋狂詹姆士分析，以他自己接受過的訓練和經驗看來，飛機一起飛就要馬上回轉180度落地，只有一個情況，就是雙發失效，沒有別的辦法了，當時2216航班一定有不可告人之急，才會需要反向180度落地，否則低空鳥擊一般情況下是不需要重飛的。

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