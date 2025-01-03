動物管理員耍帥自拍「1人馴3獅」　遭活活咬死慘叫聲全錄下

▲烏茲別克一名44歲男子自拍馴獅子影片傳給女友，最終遭活活咬死，屍體幾乎被獅群吞下肚。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

生命比耍帥重要！烏茲別克日前傳出一起驚悚命案，當地一間私人動物園的男管理員深夜擅自打開關著3隻猛獅的聾子，自拍馴獅的帥氣樣子給女友，不料最終遭獅群活活咬死，屍體還被獅子吞下肚，最終不僅耍帥失敗，影片只留下他悽慘叫聲。

根據外媒《每日郵報》、《每日星報》報導，烏茲別克44歲男子伊里斯庫洛夫（F Iriskulov）在當地某間私人動物園當管理員，當地時間去（2024）年12月17日凌晨5時許，他擅自打開關有3隻猛獅的籠子閘門，毫無防備並拿著手機進入，只因他想拍下英勇馴獅畫面給女友看。

不過，伊里斯庫洛夫進入籠子裡不久，疑似吵到獅群休息，3隻獅子向他靠近時，他試著喊叫其中一隻獅子的名字，並伸手撫摸牠的鬃毛；正當伊里斯庫洛夫以為自己馴獅成功，下一秒其中一隻獅子就咬住他的手臂，他也從溫柔安撫牠們的口氣轉為慘叫求救。

無奈伊里斯庫洛夫進入籠子時已是深夜，沒什麼人會經過動物園，很快他就遭3隻獅子圍住撕咬；伊里斯庫洛夫在4個小時後才被發現，但他不僅身亡，屍體更是被獅子吃到所剩無幾。而伊里斯庫洛夫留下的影片不是馴獅帥樣，只剩下他生前最後的慘叫求救聲。

報導中指出，伊里斯庫洛夫被活活咬死，民眾擔心籠子沒有上鎖是否獅子會跑出來，所幸相關人員趕到現場後，已對其中2隻獅子打入鎮靜劑並送回籠子，而有1隻獅子則遭到射殺。

事後，工作人員檢查了該間動物園所有動物的圍欄，稱「已採取相關措施，附近沒有其他人受傷，當地居民也沒有危險」。當地相關單位已針對此事展開調查，以進一步釐清伊里斯庫洛夫是否真的為了耍帥賠上生命。

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