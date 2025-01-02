快訊／四叉貓羈押庭旁聽「未遵守規則」被請出法庭：好羞恥喔

▲四叉貓未遵守法庭旁聽規則，被請出法庭。（圖／記者莊喬迪攝）



記者莊喬迪、鄒鎮宇／台北報導

民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇、前北捷董事長李文宗4人涉京華城、政治獻金案遭起訴，2日晚間6時召開第三次羈押庭。其中，網紅四叉貓到場旁聽，卻因為手機沒關聲音，而被請出法庭。

四叉貓表示，他帶著手機、直播設備去排隊旁聽，起初排隊時在跟別人聊天，因此直接將直播器材丟在包包，沒想到開庭後包包突然傳出「叮咚」，讓他被現場的人噓爆，自覺不好意思打擾大家，並將該手機交給法警檢查沒有錄音、錄影才離開，「剛剛出了一個包，我覺得好羞恥喔」。

四叉貓說，他出包後，直接說「不好意思打擾大家」，也覺得出包後也不好意思繼續留在法庭內打擾，這才直接離開。此外，四叉貓因排不到柯文哲的旁聽，而改去聽李文宗的羈押庭，被請離法庭後也表示，「差了10號，太慢來了」、「出包完了趕快落跑，覺得好丟臉喔」。

四叉貓表示，他在李文宗羈押庭上親眼看到「orange紙條」，該英文處沒有撕痕，是10幾張拼湊成完整的一塊，因此上面寫的不是其他的英文字，「我是認為柯文哲硬凹啦，如果他自己有看到那張便條紙，那是很明顯的」。

根據《法庭旁聽規則》第六條「有下列情形之一者，不論有無旁聽證，均禁止旁聽」中的第三項指出，未經審判長許可而攜帶攝影、錄影、錄音器材。但攜帶具有上開功能之電子機具已關閉電源，或調整為靜音、震動模式者，不在此限。