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社會 社會焦點 保障人權

超扯！彰化市封路施工...一整排機車集體逆向　硬闖畫面曝光

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，從去年2023年7月4日開始封閉施工，預計 2028年1月底完工，目前只允許持有通行證的居民通行，儘管縣府已在路口貼出公告，請用路人提前改行駛替代路線，但仍有民眾貪圖方便逆向硬闖，形成交通亂象、險象環生，讓居民及施工管制人員相當頭痛。

▲大埔截水溝封閉施工，彰化機車騎士逆向硬闖。（圖／民眾 縣府提供）

▲大埔截水溝封閉施工有民眾逆向硬闖。（圖／民眾提供）

今(2日)有住在附近的居民投訴，自從截水溝堤岸道路施工以後，崙美路全都是逆向行駛的違規車輛，而且行車都是「比狠的」，簡直就是在玩命，很容易發生意外，而且出入的道路有涵洞，路又窄，堤防打掉都在施工，根本無法會車，尤其一到天黑，在看不到對向來車的情形下，一旦擦撞跌落大排內誰要負責。

▲大埔截水溝封閉施工，彰化機車騎士逆向硬闖。（圖／民眾 縣府提供）

▲居民開車返家驚見一整排機車逆向硬闖。（圖／民眾提供）

從該居民提出的行車記錄器可以看到，車子在大埔截水溝堤岸道路內行駛，突然迎面至少有10輛機車逆向行駛，隨即按鳴喇叭示警，但騎士仍顧自往前行駛，讓駕駛嚇出一身冷汗，忍不住大罵。

彰化縣政府工務處對於施工路段的交通問題，已有明確的規定，只有居民才能通行。為了避免交通亂象，縣府近期將發給沿線住戶通行貼紙，進行車流管控。

▲大埔截水溝封閉施工，彰化機車騎士逆向硬闖。（圖／民眾 縣府提供）

工務處指出，封閉的路段包括崙美路路口處的南岸道路，全天封閉，北岸將啟用自動柵欄機，透過車牌辨識進行管制。另外，台一線路口處的南岸路口，原本以拉門作為出入管制，現在將在每天早上7點到晚上7點增設保全人員崗哨。北岸路口已經24小時派保全人員站崗駐守。利農橋橫交巷口則全天封閉，禁止通行。

工務處強調，本段道路封閉後，請用路人提前改以省道台1線-中央陸橋-崙美路-彰水路99巷-省道台19線之替代路線行駛，並遵守管制人員導引，以確保行車安全，施工期間，造成不便，敬請見諒。

▲大埔截水溝封閉施工，彰化機車騎士逆向硬闖。（圖／民眾 縣府提供）

▲大埔截水溝封閉施工，仍有不少用路人逆向硬闖。（圖／民眾提供）

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