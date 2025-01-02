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收10萬「汽油彈丟吊車」燒工廠　講義氣拒供出主嫌...3匪慘了

▲▼大寮工廠縱火 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼警方圍捕縱火案李姓主嫌時，遭他開車衝撞。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市大寮區去年2月7日發生工廠縱火案，造成一輛吊車及周邊設施損毀，林園警分局循線逮捕涉嫌丟擲汽油彈縱火的陳姓（57歲）及廖姓（28歲）男子，發現是56歲李姓男子找來兩人犯案，警方查緝時還李還拒捕，並駕車衝撞員警，警方開11槍才將其制伏。法院審理後，依放火燒毀住宅以外物品罪判處陳男徒刑1年8月、廖男1年9月。李涉案部分，則由法院另案審理中。

判決指出，李男於去年2月5日接受不明人士委託，收取10萬元酬勞，計畫縱火焚燒大寮區某工廠，李男隨後找來陳、廖兩人協助，並將10萬元酬勞平均分配，3人於縱火前一日，先在陳男住處製作汽油彈，並在旗山老街附近停車場竊取車牌，企圖躲避警方追緝。

▲▼大寮工廠縱火 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

2月7日凌晨2點多，陳、廖兩人駕車至大寮區中庄北段某停車場，點燃汽油彈朝吊車投擲，造成吊車車頭起火燃燒，火勢更延燒至附近電線桿及圍牆。兩人犯案後潛逃一周才落網，並供出被李找來犯案。

2月28日中午，警方前往杉林區逮捕李男時，李男拒捕並駕車衝撞員警，一度逃逸，旗山警方加入圍捕行列，當晚7點多在杉林區司馬路發現李男蹤跡，李男再次駕車衝撞員警，警方開槍反擊，最終李男自撞路邊護欄被捕。警方在其車上查扣毒品殘渣、吸食器、空氣槍及鋼珠等證物。

李男落網後始終拒絕透露委託人身分，3人也被檢方依放火等罪起訴，法院審理時，陳、廖兩人均坦承犯行，法官認為事證明確，依放火燒毀住宅以外物品罪判處陳男徒刑1年8月、廖男1年9月，全案可上訴。主嫌李男的部分，法院另案審理中。

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