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大陸 大陸焦點 特派現場

趙露思認曾被打！　老闆遭起底首發聲：不是我

▲趙露思近日忙著拍攝新戲。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思坐輪椅的照片近期在微博造成討論。（圖／翻攝自微博）

記者葉國吏／綜合報導　

大陸女星趙露思近期因身體狀況不佳全面停工，甚至被爆曾遭老闆動粗，趙露思1日的發文也暗指此事。對此「銀河酷娛」創始人李煒發文回應，表示目前已離開經紀公司。

「銀河酷娛」創始人李煒1日晚間在微信朋友圈提及近來的爭議，坦言認識趙露思8年之久，8年前第一次見到趙露思的笑容仍記憶猶新，並回想起2016年9月與趙露思簽約，經過這麼多年的努力，「看到露思的成長進步，都在為她高興，簽約露思，這是我從事文娛行業，做過最正確的決定」。

李煒表示趙露思在他眼中是一位堅韌的小女孩，獨自扛下所有壓力、付出比常人更多努力，被別人問起如今成就時，趙露思卻總是以「幸運」來描述。到了2020年趙露思因《傳聞中的陳芊芊》登上微博熱搜第1，「我們一起慶祝，為她踏上了更高的舞台而感到驕傲，她值得被更多人看見與喜愛」。

▲趙露思近年因暴瘦被質疑刻意減肥。（圖／翻攝自微博／趙露思的微博）

接著，李煒說到自己2023年初就已退出「銀河酷娛」，雖然與公司沒有了任何合作與股權關係，但趙露思一直是他放心不下的好妹妹，因此他也總是在對方背後守護、關注。至於有次手滑不小心按讚了趙露思的負評，李煒當時還被粉絲罵翻，不過「露思都是第一時間安慰我，說手滑經常有，讓我不要看評論」，為了不再製造更多相關輿論，他也因此註銷了微博。

而近日一連串事件爆發後，李煒坦承第一時間有傳訊關心趙露思，也有收到對方回覆，知道趙露思正在康復，感到很欣慰，「言語有的時候很蒼白，我也為自己幫不上忙而自責，看見喜歡她的粉絲因為一些誤會而攻擊我，我都非常理解」，表示能夠接受且扛下辱罵，但針對趙露思受毆打的傳聞，李煒嚴正澄清「我不可能在女廁所毆打她，不是我！」

最後，李煒心疼趙露思的遭遇，希望大家讓對方好好休息，「小姑娘肩上的擔子已經很重了，希望大家都冷靜冷靜，我們一起給她留好足夠的空間，讓她釋放自己的壓力，好好休息，早日康復，在為我們帶來更多的驚喜」。

▼「銀河酷娛」創始人李煒發文。（圖／翻攝微博）

▲▼「銀河酷娛」創始人李煒發文。（圖／翻攝微博）

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