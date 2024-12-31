韓廉航安全性惹疑！數據一次看　維修費用、人員僅傳統航空1／2

▲ 濟州航空29日發生迫降失敗失事，圖非當事客機。（圖／達志影像／美聯社）

文／鏡週刊

南韓濟州航空班機在29日於全羅南道務安國際機場降落時，發生降落失敗、最後釀成空難，造成179死、僅2人生還的慘劇，令大眾對濟州航空等廉航產生疑慮，質疑廉航經營模式是否能保障飛行安全性。而據南韓國土交通部資料，韓國傳統航空的維修費用與人員數量幾乎達廉價航空的2倍。

據南韓《NEWS 1》報導，南韓國籍航空中被歸類為傳統航空的有大韓航空及韓亞航空，歸類為廉航的則有濟州航空、德威航空、真航空與釜山航空。

國土交通部資料顯示，傳統航空平均每支機隊維修費用94億6千萬韓元；廉航則是平均每支機隊42億9萬韓元。換句話說，傳航維修費用達廉航2.2倍。

採購飛機引擎與零件方面，傳航平均每支機隊購買金額為42億5千萬韓元，廉航則為19億1千萬韓元；而傳航備用引擎確保率達到20.3%，高於總平均值17.2%，廉航則僅9.2%。

另外觀察維修人員數量，大韓航空有2661名，韓亞航空有1302名，濟州航空469名，德威航空344名，真航空272名，釜山航空181名。

以平均數來看，傳航平均每支機隊可配置16名維修員，而廉航僅可配置10名。報導也提到，目前南韓僅大韓航空與韓亞航空有屬於自家的維修團隊，其他廉航則必須仰賴國內或國外維修公司。

最後，每一機隊平均每月飛行時數以濟州航空最高，達469小時，接著依序為德威航空386小時、真航空371小時、韓航355小時、釜山航空340小時、韓亞航335小時。

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