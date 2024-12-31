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手腳砍斷塞行李箱！柬埔寨飯店「中國男淪惡臭箱屍」　友人涉重嫌

砍斷四肢塞入行李箱棄屍柬國飯店　旅外華人慘遭殺害「友人涉重嫌」

▲ 一名男性遭藏屍行李箱。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

柬埔寨卜迭棉芷省波比市於29日發生一起兇殺案件，當地一家由中國人經營的旅館，出現一具被藏於行李箱中的男性遺體。當地警方初步調查，認為死者是中國公民，年齡約在20至30歲之間。而據傳死者生前曾於旅館與友人發生衝突，目前警方也正在積極尋找該名友人的下落。

根據外媒報導指出，卜迭棉芷省警察局局長盛洛表示，整起事件是由清潔人員所發現，當時旅館清潔人員正在打掃房間，結果聞到一股濃烈惡臭，後續就在房間內發現一個行李箱，由於行李箱異常沉重且發出惡臭味味，清潔人員隨即向旅館老闆報告，旅館趕緊報警。

警方獲報後抵達現場，隨即開啟行李箱，結果在當中發現一具男性遺體，屍體狀態嚴重腫脹，並且散發強烈臭味。根據警方初步調查顯示，死者全身共有8處刀傷，包括頸部和身體多處，四肢是被截斷後塞入行李箱內。當地警方推斷，死者可能是在27日遇害，遺體在房內已被存放數日，直至惡臭外溢才被清潔人員發現。

當地警方也提到，死者曾與一名中國籍友人同住一間房，兩人在案發前疑因瑣事發生激烈爭執。而案發後，該名友人行蹤不明，目前已被警方列為嫌疑人全力追緝中。

報導中也提到，該間旅館不僅是中國人開設，主要接待的旅客大多也為中國籍旅客。警方表示，案發現場除了行李箱內的遺體外，沒有其他重大線索。

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