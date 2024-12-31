快訊／上班途中遭聯結車碰撞倒地！女騎士血流一地當場斃命

▲林口聯結車碰撞微電車，女騎士當場斃命。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市林口區文化北路一段今(31日)上午近7時發生一起死亡車禍！52歲葉姓男子駕駛聯結車沿林口區文化北路一段中間車道往忠孝三路方向行駛，向右要變換車道時，與同向騎乘微型電動車的33歲阮姓女子發生碰撞，阮女當場遭輾斃身亡，現場血流滿地。初步了解，葉男並無酒駕情事，至於詳細事故原因仍待調查釐清。

警方調查，阮女當時是在上班途中，不料卻遭遇車禍身亡，目前已通知姊姊到場，後續案情仍待調查釐清。