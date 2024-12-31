9年前復興空難唯一倖存者！她悚憶墜機前「詭異現象」：頭皮發麻

圖文／CTWANT

南韓濟州航空7C-2216航班29日準備降落全羅南道務安國際機場時，疑遭遇鳥擊導致故障，高速滑出跑道後撞擊圍牆爆炸，共179人罹難。回顧台灣民航史，國內也曾發生多起空難，其中復興航空235號班機9年前墜毀基隆河，造成43人死亡。唯一倖存者回憶，墜機前10秒機艙突然出現詭異現象，讓人頭皮發麻。

▲2015年2月4日復興航空235號班機因人為疏失墜毀基隆河，造成43人死亡。（圖／CTWANT資料照）

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復興航空235號班機2015年2月4日因人為疏失墜毀基隆河，造成43人死亡，5名機組員僅1人僥倖存活。事隔多年，唯一生還的空服員黃敬雅漸漸走出傷痛，並在節目中還原墜機經過。她透露，當時飛機爬升途中突然頓了一下，但不太可能是氣流或天氣因素，內心感到有點不對勁，想法還在腦海盤旋時，飛機內突然沒了螺旋槳的聲音，機艙一片寂靜。

黃敬雅回憶，螺旋槳轉動聲消失後，自己完全沒有接到來自前艙的指示，連機上乘客也對於機艙安靜的情況有些猜疑時，僅僅過了約5至10秒的時間，整架飛機就墜落到基隆河；雖然從電視上看，飛機感覺過了一段時間才墜毀，但對黃敬雅來說僅1、2秒，當下整個人有種要被撕裂的感覺，回想起這段經歷，仍讓她頭皮發麻。

黃敬雅過去曾提到，意外發生後，自己的身心理都承受極大創傷，雖然表面看起來沒有異狀，但其實體內肋骨斷了2根、腎破了還血腫、肺部也出現凹陷，後來就算離開加護病房，都還在練習走路和呼吸，而且因為肺泡塌陷，就連呼吸都會覺得痛，最令她感到最悲傷的，就是「珍珠奶茶一口都吸不了。」

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