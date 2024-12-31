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關中夫妻遭爆惡鄰！　放任司機毆鄰居

監視器畫面顯示，關中司機與鄰居起衝突後，將對方摔倒在地。（讀者提供）

▲監視器畫面顯示，關中司機與鄰居起衝突後，將對方摔倒在地。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

考試院前院長關中夫婦爆出爭議事件！本刊接獲投訴，指關中為圖個人方便，竟任由司機將車停在社區巷弄中，有鄰居登門試圖溝通，卻遭關妻嗆聲，要對方去跟司機「釘孤支」；近日真有鄰居與司機互毆，還驚動警方到場關切，但始作俑者的關中夫婦，卻對受傷的住戶不聞不問，讓其他鄰居看不下去。

「關中夫妻簡直是目中無人，對鄰居態度相當惡劣！」目睹關中司機與住戶鬥毆的A小姐出示監視器畫面告訴本刊，上月底住在關中樓上的B先生開車返家，又遇到關中司機將車停在巷道中間，按喇叭提醒司機出來移車，卻始終不見人影，接連不斷的喇叭聲驚動同住的弟弟C先生下樓查看，此時關的司機才一臉不悅地現身。

前考試院長關中夫妻近日因社區停車問題，與鄰居爆出糾紛。

▲前考試院長關中夫妻近日因社區停車問題，與鄰居爆出糾紛。

後來，雙方發生激烈口角，一旁的B先生準備上前幫弟弟理論，司機卻突然拿起手上的保溫瓶朝C先生頭上砸去，兄弟二人見狀上前想壓制司機，但反被司機過肩摔，造成身體多處擦挫傷。

A小姐說：「關中在屋裡不理不睬，直到B先生報警，才以趕出門為由離開，留下司機應付轄區員警，臨走時臉上還帶著笑意，讓B先生兄弟看了更加火大，認為根本是他在背後唆使，放任司機逞凶。」

關中司機因停車問題與社區住戶起口角，最後雙方竟爆發全武行。（讀者提供）

▲關中司機因停車問題與社區住戶起口角，最後雙方竟爆發全武行。

A小姐表示，被打的B先生之前遇到關中夫婦，曾開口提醒他們要約束司機，別老是占用道路，關中不搭話，關妻還恐嚇B先生說，她家司機是學過武術的更生人，嗆說：「你們去打一架啊！死一個少一個！打死我都不管。」最後甚至說：「這都是我的地，我要怎麼停車就怎麼停。」

關中夫妻住在位於新店的公寓社區，可供車輛進出的巷弄相當狹窄。

▲關中夫妻住在位於新店的公寓社區，可供車輛進出的巷弄相當狹窄。

另名鄰居D先生指出，關中擔任公職後，搬離該社區住到官邸，可能是為退休居住凖備，買下隔壁二樓跟老家下方的一樓，並在老家一樓增建樓梯作為出入口，占用公共空間，依規定需支付額外的管理費，但他卻賴帳整整一年，直到隔年有住戶抗議，他才開始繳費，卻不認先前的舊帳，至今仍積欠管委會1.2萬元。

關中住家門前有3個車位可以使用，但為圖方便，常讓司機將車停在車道上。

▲關中住家門前有3個車位可以使用，但為圖方便，常讓司機將車停在車道上。

針對住戶的指控，關中妻子全盤否認並認為是遭到惡意抹黑。關妻表示司機當天只是進門拿水瓶，樓上兄弟檔卻因為停車位爭議故意找碴，雙方才會發生衝突，司機也被打到腦震盪，絕無放任司機逞凶，也無恐嚇住戶；關妻強調跟社區其他鄰居相處融洽，也沒有積欠管理費，反控樓上兄弟檔才是社區眼中的惡鄰。

C先生被關中司機打傷後，已報警並驗傷提告。

▲C先生被關中司機打傷後，已報警並驗傷提告。


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