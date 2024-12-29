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現場都是屍體！南韓墜機179人恐全罹難　6年623起「鳥擊」航空事故

南韓嚴重空難，機上181人僅2人獲救，推測其餘179人已全數罹難。（圖／達志／路透社）

▲南韓嚴重空難，機上181人僅2人獲救，推測其餘179人已全數罹難。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

南韓濟州航空（JEJU Air）一架7C2216班機，在南韓時間今（29）日上午9時7分降落在全羅南道務安機場時，突然失控暴衝撞在柵欄上後爆炸，機上181人僅2人獲救，推測其餘179人已全數罹難。政府當局初步判斷，該架客機的起落架因「鳥擊」而發生故障，加上機場跑道長度不足，才會釀成這起悲劇發生。

根據韓媒《News 1》報導，「鳥擊」是指飛機在飛行過程中與鳥相撞，造成飛機損壞或引擎故障的事故，且更容易發生在降落和起飛階段。據悉，務安機場週邊有稻田和濕地，是鳥類活動活躍的地區，這可能增加了「鳥擊」事故發生的可能性。

政府單位計劃透過分析飛機黑盒子數據，來密切調查事故原因，也將觀察跑道周圍和飛機外部受損區域的鳥類痕跡，以檢查是否真的有鳥類碰撞。而由於這次事故，當局也迫切需要制定關於「鳥擊」的預防措施。

相關數據顯示，從2019年至2024年上半年，南韓共有623例因「鳥擊」發生的航空事故，分別為2019年108例、2020年76例、2021年109例、2022年131例、2023年152例，2024年上半年則已經通報47例。

對此，專家指出，都市化和氣候變遷被認為是「鳥擊」數量增長的主要原因，係因機場周圍的垃圾掩埋場和濕地為鳥類提供了棲息地，增加了碰撞的可能性，如果候鳥的遷移路線與機場位置重疊，發生事故的風險就會變多。

國際民航組織（ICAO）公布，2008年至2015年，全球196個國家共發生9萬7751起鳥擊事件，平均每年約有1萬4000起案件，由此造成的經濟損失約為每年1兆韓元（約新台幣222.8億元）。不少機場正在引入雷達偵測系統、無人機追鳥、棲息地管理等各種應對措施，但有人認為，仍然難以從根本解決問題。

專家強調，應加強跑道週邊鳥類棲地管理，安裝鳥類偵測雷達和聲納裝置，提前阻斷鳥類進入。此外，還需要在飛機本身引入耐久性增強技術和系統，以最大程度地減少鳥類碰撞時的損壞。

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