濟州航空疑遭鳥擊失事　國籍機師推測「引擎毀損釀液壓系統失效」

▲濟州航空7C 2216班機今早墜毀。（圖／達志影像／美聯社）



記者彭懷玉／綜合報導

南韓濟州航空7C 2216客機今上午墜毀於全羅南道務安國際機場，初步研判事故原因為鳥擊，導致起落架故障失控。國籍航空機師剖析，迫降時機翼並未完成落地外型、起落架也未伸放，推測引擎受鳥擊失效後，影響液壓系統，最後降落時以機腹著陸，衝撞圍牆失事。

一名有8年飛航經驗的國籍機師表示，看完影片後發現失事的飛機迫降時，機翼未完成落地外型、起落架也沒有伸放，推測引擎受鳥擊後失效，影響液壓系統運作。此外，飛行員也判斷不作重力伸放起落架，而是直接迫降，此疑點需待後續飛安事故調查報告釐清。

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這位機師表示，雙引擎客機的單發動機熄火還是能正常飛行與起降，也是每年飛行員適職測試必考科目，理論上，客機只要有一顆引擎正常運轉，在無煙無火狀態下都還有轉圜餘地。

▲南韓濟州航空墜機，現場慘不忍睹。（圖／路透）

該機師強調：「鳥擊絕對是影響飛安的重大因素。」鳥擊導致飛機事故民眾並不陌生。電影《薩利機長：哈德遜奇蹟》就是改編自2009年1月15日全美航空1549號班機事件。機長薩利駕駛的空中巴士A320-214機型爬升時遭到鳥擊，兩具引擎同時熄火，飛機完全失去動力，起飛6分鐘即迫降於哈德遜河河面，結果機上155人竟全數生還，該事件也稱為「哈德遜河上的奇蹟」。

▲濟州航空目前正積極配合當局搜救和調查，所有員工也都緊急投入應對措施。（圖／路透）

濟州航空是南韓最大廉航公司，擁有41架波音737客機。該航空表示，這是公司2005年成立以來，首次發生致命事故，目前正積極配合當局搜救和調查，所有員工也都緊急投入應對措施。