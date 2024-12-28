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大陸 大陸焦點 特派現場

陸公司團建逼員工「吞火」　她怕丟工作只好硬撐

▲▼陸公司團建逼員工「吞火」　她怕丟工作只好硬撐。（圖／翻攝微博）

▲大陸許多公司都將「吞火」排入團建內容。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

遼寧一名女子在網路上爆料，自己剛入職新公司，參加的團建（team building）竟強迫員工「吞火」，同事們都覺得很荒謬，但在公司的強迫下只能配合，最終大多數人都完成了「吞火」。

女子表示，公司在大連七賢嶺，她不到一年時間，公司的主營業務是線上教育，該次的團建有兩天，第一天主要是分組，組員相互認識、熟悉，共創隊名和隊伍的表演形式等，60個人一共分了6個組，「主要是向公司領導展示『我們隊要贏，我們隊要掙錢』這種感覺，接下來還有團隊合作，培養信任感的一些活動。」

「吞火」的團建內容是在第二天上午，女子說，她本來不想參加，但是公司要求每個人都要去，在這個活動中，主持人要求參與者把棉花點燃，放到嘴巴里，「參與活動的60個人，大多數人都按要求完成了吞火的項目，也有少數人沒有完成。」

女子認為，公司組織這樣的團建活動，感覺很不尊重人，要不是現在工作不好找，她在知道要參加這樣的團建活動的第一時間就會選擇離職。

由於擔心遭到公司報復，女子選擇不透露公司具體名稱，且培訓時手機是被收上去的，她也沒有拍攝到活動現場的照片。

搜尋以後可以發現，吞火團建項目在中國大陸已經成為一些專門做團建的培訓公司的「標配」，該項活動被描述成「克服心理恐懼，增強自信心；學會用平常心對待、迎接新的、嚴峻的挑戰」等。

▲▼陸公司團建逼員工「吞火」　她怕丟工作只好硬撐。（圖／翻攝微博）

▲▼陸公司團建逼員工「吞火」　她怕丟工作只好硬撐。（圖／翻攝微博）

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關鍵字：

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