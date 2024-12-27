馬祖海巡隊履行救難使命！鄉長、地方官員慰勉　表達敬意與感謝





▲北竿鄉長、代表會主席及連江縣議會議員，連袂慰勉馬祖海巡隊全體同仁。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

北竿鄉鄉長吳金平與鄉代會主席林加友，及連江縣議會議員周瑞國等地方官員，12月27日上午10時許，特地前往馬祖海巡隊慰勉海巡同仁，對他們長期以來在緊急醫療救援後送任務中的辛勤付出表示由衷感謝。

吳金平鄉長在致詞中表示，這次慰勉活動代表全體北竿鄉親向海巡隊表達最高的敬意與感謝。他指出，在過去一年中，海巡隊不僅多次協助北竿鄉進行緊急醫療後送任務，更在面臨夜間交通不便、天候惡劣等挑戰下，仍堅守崗位、快速反應，為鄉親的生命安全保駕護航。特別是在9月和12月的多起緊急後送任務中，海巡隊展現了高度的專業能力與無私奉獻精神。

吳鄉長回顧了本年度北竿鄉共28次的醫療後送相關行動，其中包括9月13日頭部受創的緊急後送、9月14日深夜救援的兩名病患及12月6日觸電昏迷的急救行動等；每一次的成功後送，都彰顯了海巡人員不畏艱難、全力以赴的奉獻精神。

馬祖海巡隊隊長曾明羲表示，感謝鄉長及各位地方官員的慰勉，並強調馬祖四鄉五島，島際間以客船交通往返，如無航班或夜間有緊急醫療需求，經專業醫生評估，將立即派艇協助後送就醫，海巡肩負救生救難重任，接獲通報，必全力以赴馳援，未來將繼續以最高的標準，履行救難使命，守護每一位鄉民的生命與安全。