國土計畫法擬明年上路　國民黨團主張暫緩實行

▲國民黨團召開「捍衛農業權 國土計畫法 没共識 莫上路」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

《國土計畫法》擬明年上路，但相關配套、子法和補償辦法，內政部都未能提出，各縣市政府尤其是農業縣與農會、農民，呼籲《國土計畫法》暫緩實施。國民黨團今（27日）上午召開記者會，呼籲賴清德政府，相關子法、配套措施、補償辦法尚未制定出來前，《國土計畫法》必須暫緩實行。

對於《國土計畫法》預計明年上路，書記長林思銘表示，政府應給予直轄市、縣（市）主管機關更充裕的時間進行調查，提出長期合理的規劃，並充分與民眾溝通，以達成雙贏的目標。林思銘提到以新竹縣為例，新竹縣的國土功能分區圖草案已通過內政部國土管理署的審議。然而，該草案在制定過程中，缺乏充分的公民參與，許多公聽會安排在上班日，資訊發布時間過短，導致民眾無法有效參與。此外，也存在多處不合理的劃分。

副書記長張嘉郡表示，國土計畫法討論多年，26日在內政委員會協商時赫然發現，內政部相關主張研究不足、有七項子法未具完善，也未跟立法院各委員進行充分論，只是一昧反對。賴政府不了解人民需求之外，內政部長劉世芳一再聲稱，「倘若農業權入法，會讓農地水泥化。」張嘉郡直接點出，這是劉世芳部長對農業發展權的無知所產生的謬論，事實剛好相反。

張嘉郡指出，農業權入法可保障農地使用，又可讓農民獲得穩定收入，增加農地面積生產效率，絕對不是劉世芳部長口中的「一次買斷」。張嘉郡說，全國各縣市農地分配量不同，以雲林縣為例，農一土地占全國21.8%，平均每人負擔農地面積是全國人均4.5倍，更是如無農地的台北市700倍左右；雲林農民的付出，難道不該特別補償嗎？

藍委柯志恩表示，為何民進黨執政8年，對《國土計畫法》都沒有展開充分溝通？直到明年即將上路，內政部才匆匆請求立委們的意見，且說出的理由非常荒謬。事實上，朝野對於《國土計畫法》都認為有修法必要，民間團體也非常重視。《國土計畫法》是立意良善的法，但如果相關執行、配套、子法均未妥善，會對農民造成非常大的影響。例如，若農地被劃分到城鄉發展地區，未來商機無限；若被劃分到國土保育農業保護區域，將永世不得翻身。

柯志恩認為，包括農業部、內政部都沒有好好針對《國土計畫法》施行進行充分討論，朝野立委和農業部都提出反對意見，但內政部堅持如期上路，難道屆時不會造成混亂嗎？柯志恩支持國民黨團的意見，《國土計畫法》暫緩4年-6年，等到與農民溝通達到妥善時才上路，這才是執政黨負責任的做法。

南投縣藍委游顥表示，《國土計畫法》貿然上路，卻不見內政部有跟地方農會或農民進行充分溝通。游顥說，《國土計畫法》相關配套的子法共有23項，只發布16項，但仍有7項子法進度不明，賴政府說在年底前可以完成，但包括《森林法》、《農業發展條例》相關部會溝通進度幾乎為零。

游顥認為，在沒有任何配套和子法，又未見內政部跟各縣市政府充分溝通之下，尤其是農業縣部分，《國土計畫法》貿然上路會是一場災難，甚至比貪汙還可怕。朝野立委一致認為《國土計畫法》必須暫緩實施，呼籲內政部懸崖勒馬。

