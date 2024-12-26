柯文哲「獄中當皇帝」！吳子嘉分析2劇本：黃國昌怕死了

▲柯文哲請辭黨主席被民眾黨挽留，白營呼聲最高的接班人選為黃國昌。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

北地檢署偵結起訴柯文哲貪污案，檢方查出他犯罪金額9,371萬餘元，除求刑28.5年外，並請求法院續押，持續偵辦魚果市場及北士科等4大案，預計今晚（26日）召開羈押庭。民眾黨今下午召開國際記者會，聲援柯文哲，美麗島電子報董事長吳子嘉分析，黃國昌現在很怕柯文哲被放出來，「他怕死了」。

吳子嘉今（26）在直播節目《董事長開講》談柯文哲遭起訴一案，有網友提問，現在又沒在選舉，民眾黨開記者會不就是敲鑼打鼓嗎？繼續騙小草？對此吳子嘉分析：「不是騙小草，因為黃國昌這8個立法委員有個很痛苦的事情，那就是柯文哲隨時可以開除他們黨籍、取消立委資格，所以碰到這事他們一定要開記者會，表示我有聲援你，但其實聲援沒意義。」

吳子嘉繼續說道，黃國昌現在最怕台北地方法院把柯文哲放出來，「如果柯文哲交保，黃國昌要昏倒、就完了！他完全沒有場面了！」吳子嘉直言，黃國昌最怕柯文哲出來，第二怕就是怕柯文哲解除禁見，「柯文哲在收押期間，解除禁見，開放其他人探望，柯文哲會叫這8個立法委員每天去看守所跟他朝聖，跟雍正皇帝朝拜、每天上朝，立法委員每天到台北看守所去朝拜柯文哲，柯文哲未來會幹這事情，所以黃國昌現在怕死了！」

吳子嘉指出，若柯文哲遭解除禁見，黃國昌以後就不用去立法院開會，「輪流這8個立委跑去朝拜柯文哲，不朝拜的人，下場就是開除黨籍、解除立法委員資格」。他又表示，柯文哲在當黨主席情況下坐牢比較舒服，因為他手上有8個立委，檢獄長會怕柯文哲。而如果今天晚上北院解除柯文哲羈押，讓柯文哲回家，「那台灣這個年就會天下大亂！」

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