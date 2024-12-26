北一女畢業生勇揭「遭曾國城羞辱」　母心疼：後悔讓女兒上節目

▲駱俠安錄製《一字千金》，遭主持人曾國城拿身材開玩笑。（圖／翻攝自Threads）

記者楊惠琪／台北報導

台大外文系、北一女樂儀旗隊畢業生駱俠安今年7月參加曾獲金鐘獎的公視節目《一字千金》，遭主持人曾國城羞辱身材，引發眾怒，公視和曾國城深夜急道歉滅火。駱俠安接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，這種事不能一直發生，才會隱忍數月後公開。駱俠安母親也自責說：「很後悔讓女兒上節目。」

駱俠安昨晚在Threads發文指出，今年7月應邀參加《一字千金》節目錄影，該集以高中樂儀旗隊為主題，她身為北一女樂隊成員，很樂意上節目分享，沒想到只因為自己的身材與一般人對樂儀旗隊學生「高挑瘦長」的刻板印象不符，就遭主持人曾國城多次羞辱調侃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

駱俠安說，曾國城在錄影時一一訪問高中樂旗隊成員，輪到她時卻語帶嘲諷說「這位是柔道的」、「我覺得你看起來比較像教練」，當她說明自己負責的是重達14公斤的五音鼓，主持人馬上打斷，以輕蔑眼神上下打量自己的身材並說「難怪，只有你這種身材才撐得起來齁」，讓她怒批一個標榜文化教育的節目，卻由主持人用低俗的身體羞辱來取笑參加者，做節目效果。

駱俠安在Threads發文引發熱議，有網友發起連署寫信到公視抗議。公視和曾國城昨深夜急發出道歉聲明。

駱俠安接受《ETtoday新聞雲》採訪指出，7月參加完節目後，儘管身材遭主持人羞辱，當下卻覺得膽怯、覺得丟臉，怕講出來就像告訴大家「我的身材真的不好」，後來她把曾國城調侃的一字一句記錄下來，「等我準備好了，有天我一定要勇敢講出來。」

目前就讀台大外文系的駱俠安說，日前台大校園舉辦建北制服日，當天她穿著北一女制服拍照並在threads發文，沒想到引來酸民攻擊相貌，質疑她「是不是反串」、「其實是建中生」、「身材好壯」，讓她覺得「這種事情不能一直發生」，隱忍數月後，讓她決定公開上公視節目卻遭主持人羞辱身材的事情。

駱俠安受訪說，想藉由自己的傷疤，告訴曾國城們、酸民們，不要任意拿別人的身體開玩笑，更不該拿來做節目的效果。她更指出，她在樂儀旗隊負責的樂器是重達14 公斤的五音鼓，能夠背著樂器走完長達10公里的美國加州玫瑰花車大遊行，為國爭光，靠的是日復一日的練習與堅持，而非僅是身材而已。

駱俠安的母親受訪時指出，錄影當天全程陪著女兒，當下看到主持人調侃自己的女兒，事後有向製作單位抗議，卻遭到冷處理，讓她既心疼又自責，「很後悔讓女兒去上那個節目」。她也批評，公視《一字千金》是拿過金鐘獎的優質節目，沒想到金鐘獎主持人和節目會用言語霸凌一個孩子。

▲駱俠安強調負責樂器負重14公斤，靠的是勤奮練習，而不只是自己的身材。（圖／駱俠安提供）