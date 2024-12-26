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今2024最後「天赦日」　一招全家旺整年

拜拜,廟,姻緣,算命,流年,安太歲,許願,八字（圖／ETtoday資料照）

▲天赦日這天許願都容易實現。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

民俗專家柯柏成表示，今天是2024年最後一次天赦日，把握本年度最後轉運好時機，錯過下次得等到明年的3月10日，「北斗七星布陣進財法」可讓全家整年旺財；此外，要避免與人爭吵。

柯柏成在臉書說，天赦日的本意就是上天大赦的日子，所有的罪過可以在這一天懺除，很自然在求轉好運之前，就得配合上天的好生之德，最理想是可以素食一天，避免殺生行為。

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柯柏成指出，像這樣的好日子自然就不適合起床太晚，但因為當天是正常上班上學非例假日的時間，應該也沒機會賴床到中午；另外，要避免與人爭吵，尤其是家人之間，家和才能萬事興。

柯柏成提到，這一天的天赦日跟過去一樣，向上天許的願都特別容易實現，這是不分宗教的日子，不一定要到寺廟宮壇去上香，天主基督或是阿拉的教堂都可以許願。

柯柏成表示，按照過去的天赦日慣例都可以煮錢水，但這次可以特別一點，為來年2025年佈財陣，煮的硬幣可以特別加入7個金黃色的硬幣，象徵黃金進財，例如台幣50元、馬幣50sen、新加坡幣1元或港幣5毫，但總數168枚硬幣不變。

柯柏成說，如果家中大門的朝向是西南、正南或東南，就可以使用這個北斗七星布陣進財法，對應新的一年九宮飛星入貴人財庫、正財及偏財位，在除夕前將大門換置新的紅色迎賓地毯，7枚硬幣依照北斗七星排列杓口朝門外，再蓋上地毯就完成，可以讓全家整年旺財，等明年結束前這些硬幣再捐獻出去就可以。

柯柏成指出，若家中大門不是這個方向的，準備一個透明的碗，內置8分滿的粗鹽，將7枚硬幣放在鹽上，放在家中西南、正南或東南方擇一較為方便乾淨的地方即可，同樣可以達到催旺家運財運的效果。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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